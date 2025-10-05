Джокович устроит шоу в матче с Ханфманом?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Серб Новак Джокович сыграет против немца Янника Ханфмана в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 13:30 мск.

Ханфман

В первом раунде Янник одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 2:6, 6:3, 6:1.

Во втором круге немецкий теннисист обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:7, 6:2, 6:1.

С учетом квалификации Ханфман провел в Шанхае уже три матча.

В отборе его соперниками были японец Синтаро Мотидзуки и австралийцем Джейсон Кублер.

Ханфман всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основного тура.

Джокович

Новак в первом матче одержал победу над хорватом Марином Чиличем — 7:6, 6:4.

Несмотря на то, что сербу все-таки не понадобился третий сет, это была непростая игра, в которой соперник чуть хуже действовал в ключевых эпизодах.

Джокович проводит первый турнир после Открытого чемпионата США.

На мэйджоре в Нью-Йорке он дошел до полуфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу.

В этом году Джокович провел 43 матча, и на этом отрезке у него 32 победы и 11 поражений.

В прошлом сезоне Новак дошел до финала на шанхайском «тысячнике».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Джоковича не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На Ханфмана можно поставить за 7.80.

Прогноз: в прошлом году Новак обыграл Янника на грунте в Женеве — 6:3, 6:3. Если у серба не будет проблем с мотивацией или физического дискомфорта, он снова спокойно победит немецкого теннисиста.

1.92 Победа Джоковича + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Ханфман — Джокович позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов меньше 20,5 за 1.92.