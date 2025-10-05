Сможет ли Синнер пройти третий круг в Шанхае?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 15:00 мск.

Грикспор

Таллон попал в число сеяных и стартовом сразу со второго круга.

В первом матче нидерландский теннисист одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:1, 1:6, 6:1.

Несмотря на недавнюю серию поражений, Грикспор по-прежнему находится рядом с топ-30.

Перед «Мастерсом» в Шанхае Грикспор проиграл семь матчей подряд.

Серия началась еще в середине июля, когда он уступил соотечественнику Йесперу де Йонгу в четвертьфинале турнира в Бостаде.

Вторую половину сезона Грикспор проводит значительно хуже, чем первую.

Синнер

Янник в первом матче спокойно обыграл немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:3.

Теперь победная серия итальянского теннисиста составляет шесть матчей.

Ранее на этой неделе Синнер выиграл «пятисотник» в Пекине.

В финале Синнер одержал разгромную победу над американцем Лернером Тьеном — 6:2, 6:2. В остальных раундах его соперниками были Марин Чилич, Теренс Атман, Фабиан Марожан и Алекс Де Минор.

Ранее в этом году Янник не смог дойти до финала только на одном турнире: в июне, вскоре после Ролан Гаррос, он проиграл Александру Бублику во втором круге «пятисотника» в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер не встретит серьезного сопротивления в предстоящем матче. На победу Грикспора букмекеры предлагают за 14.00.

Прогноз: Янник выиграл шесть предыдущих матчей против Таллона. Вряд ли нидерландец размочит счет в этом противостоянии, но вполне способен избежать поражения с крупным счетом.

1.92 Победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Грикспор — Синнер принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.