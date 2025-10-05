Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 15:00 мск.
Грикспор
Таллон попал в число сеяных и стартовом сразу со второго круга.
В первом матче нидерландский теннисист одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:1, 1:6, 6:1.
Несмотря на недавнюю серию поражений, Грикспор по-прежнему находится рядом с топ-30.
Перед «Мастерсом» в Шанхае Грикспор проиграл семь матчей подряд.
Серия началась еще в середине июля, когда он уступил соотечественнику Йесперу де Йонгу в четвертьфинале турнира в Бостаде.
Вторую половину сезона Грикспор проводит значительно хуже, чем первую.
Синнер
Янник в первом матче спокойно обыграл немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:3.
Теперь победная серия итальянского теннисиста составляет шесть матчей.
Ранее на этой неделе Синнер выиграл «пятисотник» в Пекине.
В финале Синнер одержал разгромную победу над американцем Лернером Тьеном — 6:2, 6:2. В остальных раундах его соперниками были Марин Чилич, Теренс Атман, Фабиан Марожан и Алекс Де Минор.
Ранее в этом году Янник не смог дойти до финала только на одном турнире: в июне, вскоре после Ролан Гаррос, он проиграл Александру Бублику во втором круге «пятисотника» в Галле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер не встретит серьезного сопротивления в предстоящем матче. На победу Грикспора букмекеры предлагают за 14.00.
Прогноз: Янник выиграл шесть предыдущих матчей против Таллона. Вряд ли нидерландец размочит счет в этом противостоянии, но вполне способен избежать поражения с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.