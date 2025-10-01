LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные сюжетные линии на недавних турнирах ATP в Токио и Пекине.

Алькарас выиграл восьмой титул в сезоне

Десять финалов и восемь титулов всего лишь в течение одного календарного года — таким получается для Карлоса Алькараса 2025-й. Несмотря на то, что ему всего лишь 22 года, уже сейчас можно сказать, что этот сезон наверняка так и останется одним из лучших в его карьере.

Заключительный отрезок сентября Алькарас провел на «пятисотнике» в Токио. Неделя получилась невероятно эмоциональной — и едва не обернулась неприятными последствиями.

В матче первого круга против Себастьяна Баэса испанец буквально рухнул на корт из-за острой боли в голеностопе, и в течение следующих пяти минут ни у кого не было сомнений, что главный фаворит турнира будет вынужден сняться.

К счастью, обошлось, Алькарас вернулся на корт, а после игры подтвердил, что с ним всё в порядке.

В итоге Карлос легко дошел до полуфинала, где ему пришлось чуть-чуть понервничать в матче против Каспера Рууда, который периодически напоминает, что он все-таки трехкратный финалист турниров «Большого шлема».

Карлос Алькарас globallookpress.com

В финале Алькарас уверенно переиграл Тейлора Фрица. Это был эффектный реванш за поражение от американца на Кубке Лейвера, когда испанец взял лишь пять геймов. Здесь он четко показал сопернику разницу между выставочными и официальными турнирами.

«Сейчас я провожу лучший сезон в карьере. Это показывает, насколько упорно я работал, просто чтобы это испытать и чтобы этого достичь. Я не так хорошо начал этот сезон, я сталкивался с трудностями в эмоциональном плане. Так что я очень горжусь тем, что я вернулся», — заявил Карлос после победы над Фрицем.

Алькарас взял восьмой титул в сезоне и 24-й в карьере. Кроме того, он лидирует и по количеству выигранных матчей в сезоне — 67.

Алькарас обрушился с критикой на ATP

Вскоре после победы в японской столице Алькарас сообщил, что не поедет на «Мастерс» в Шанхае.

«К сожалению, у меня были некоторые физические проблемы, и после обсуждения с командой мы решили, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться», — написал испанец в своих соцсетях.

Перед этим же он успел раскритиковать руководство ATP.

По мнению Алькараса, сейчас у теннисистов чересчур много обязательных турниров: «Я считаю, что расписание очень плотное. Им надо что-то с ним сделать. Я думаю, что у нас слишком много обязательных турниров, слишком много турниров идут подряд.

Они вводят правила, по которым мы обязаны играть "Мастерсы", "пятисотники", и так далее. Существует слишком много правил, из-за которых у нас нет выбора играть или нет».

Карлос Алькарас globallookpress.com

Ну и ко всему прочему, Алькарас добавил, что в будущем будет пропускать некоторые крупные турниры: «Я согласен с Игой Свентек и думаю, что многие игроки будут поступать так же».

Свентек после одного из матчей на «тысячнике» в Пекине призналась, что не собирается соблюдать правила WTA: «Я пока не знаю, как будет выглядеть моя карьера через несколько лет. Возможно, мне придется выбирать и пропускать какие-то турниры, даже если они обязательные. С этими правилами WTA все стало довольно жестко для игроков.

Нужно быть умными и в первую очередь думать не о правилах, а о собственном здоровье».

Алькарас в этом году сыграл на 14-ти турнирах и провел в общей сложности 74 матча (67 побед и семь поражений). Получается, что сейчас его главная «проблема» заключается в том, что он почти везде доходит до финала.

Ну а если серьезно, то здесь возникает логическая нестыковка: парень, который стремится быть на вершине рейтинга, был бы рад играть исключительно на «Больших шлемах» и «Мастерсах», при этом игнорируя всё остальное.

Есть ощущение, что Алькарас все-таки рановато начал жаловаться на расписание.

Например, 22-летний Рафа Надаль в 2008 году провел 93 матча (82 победы и 11 поражений), Роджер Федерер в сезоне-2003, когда ему было 22 года, 95 раз выходил на корт, а Новак Джокович в 2009-м и вовсе остановился на отметке в 97 матчей.

В общем, в следующий раз мы увидим Алькараса на корте, скорее всего, либо в конце октября на «Мастерсе» в Париже, либо уже на Итоговом турнире, который пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

Невезение и прогресс Медведева

Даниил Медведев провел лучший турнир с тех пор, как попрощался с Жилем Серварой и начал сотрудничать с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

Да, прошло пока не так много времени, но в Пекине в его игре можно было заметить просто колоссальный прогресс. Это касается в том числе и психологического аспекта.

Медведев был в гейме от выхода в финал китайского «пятисотника». Везение — это единственное, чего ему действительно не хватило в сложной ситуации.

Даниил Медведев globallookpress.com

В 1/2 финала против Лернера Тьена россиянин во втором сете при счете 7:5, 5:3 не смог подать на матч. Обратный брейк в исполнении американца в тот момент выглядел максимально нелогично.

Параллельно с этим у Медведева начались сильнейшие судороги, из-за которых он едва передвигался по корту.

Интересно, что в начале третьего сета Медведев получил предупреждение за «недостаточные усилия». Судья на вышке почему-то решил, что Даниил намеренно не стал принимать подачу Тьену.

Разумеется, Медведева моментально «закипел» и ввязался в словесную перепалку: «Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я "недостаточно стараюсь"? Я вам говорю, я стараюсь изо всех сил. Кто ты такой, чтобы решать за меня? Кто ты такой? Как тебя зовут? Окей, почему ты решаешь, достаточно ли я стараюсь? ».

Это один из немногих случаев, когда Медведева невозможно было обвинить в излишней эмоциональности.

К слову, ATP через некоторое время признала, что судья ошибочно вынес россиянину предупреждение: «После пересмотра инцидента судейская служба ATP установила, что предупреждение было ошибочным. Мы оповестили об этом Медведева и его команду после матча. Штраф наложен не будет».

Несмотря на столь драматичную концовку полуфинального матча, который Медведев так и не смог завершить из-за непрекращающихся судорог, в целом он может занести себе в актив этот турнир.

Во-первых, в четвертьфинале Даниил обыграл Сашу Зверева, а перед этим спокойно разобрался с Кэмероном Норри и Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Второй момент — это качественные изменения в игре. В Пекине мы снова увидели лучшую версию Медведева.

Сложно сказать, связано ли это с недавними кадровыми решениями, но впервые за много месяцев появилось ощущение, что он способен вернуться в топ-10 и снова бороться за титулы.

Синнер выиграл турнир в Пекине

На следующий день после победы Алькараса в Токио Янник Синнер стал чемпионом турнира в Пекине.

В прошлом году итальянец остановился здесь в шаге от титула, проиграв в решающем матче Алькарасу.

В китайской столице надеялись увидеть очередную серию их противостояния, но испанец на этот раз поехал в Японию.

Вообще, есть ощущение, что они решили немного отдохнуть друг от друга после всех баталий. Янник ранее в этом году проиграл Карлосу сразу в четырех финалах — в Риме, на Ролан Гаррос, в Цинциннати и на US Open.

Лернер Тьен и Янник Синнер globallookpress.com

Поэтому Синнер вряд ли сильно расстроился, когда узнал, что в Пекине он точно не встретит своего главного конкурента.

В целом Синнер уверенно подтвердил статус главного фаворита, но кое-где ему все-таки пришлось поднапрячься.

Во втором круге Янник отдал сет французу Теренсу Атману, а в полуфинале — австралийцу Алексу Де Минору. Правда, в обоих случаях он буквально снес с корта своих оппонентов в решающей партии.

Как и в Токио, в Пекине финал тоже не удался — с той лишь разницей, что здесь изначально не было чересчур завышенных ожиданий.

Лернер Тьен впервые в карьере добрался до финала на турнире ATP, но парню явно сопутствовала удача. Полуфинальный матч против Медведева — не единственный, где ему повезло. Перед этим встречу с 19-летним теннисистом не смог завершить Лоренцо Музетти. Как и россиянин, он тоже не доиграл из-за сильного физического дискомфорта.

Встреча с Синнером подтвердила, что Тьен пока не готов конкурировать с главными тяжеловесами. Янник отдал американцу лишь четыре гейма.

Однако игнорировать общий прогресс Тьена тоже нельзя. Здесь важно выделить несколько фактов: Лернер в этом году выиграл пять из семи матчей против соперников из топ-10, уступая по этому показателю только Алькарасу и Синнеру; по итогам турнира в Пекине он поднялся в рейтинге на 36-ю строчку — позади остался в то числе и раскрученный в медиа бразилец Жоао Фонсека.

Синнер выиграл 21-й титул в карьере и третий в текущем сезоне. В отличие от Алькараса, он едет на «Мастерс» в Шанхае, по итогам которого может вернуться на вершину рейтинга.