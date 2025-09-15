Неделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Новая звезда женского тура

Главным событием минувшей недели стала победа Ивы Йович на турнире WTA 500 в Гвадалахаре.

Во-первых, это дебютный титул американки на уровне основного тура, а во-вторых — ей всего лишь 17 лет.

Похоже, в женском туре появилась новая звезда. Как минимум теперь к Иве точно будет приковано дополнительное внимание.

У Йович действительно была не самая сложная сетка, но юная теннисистка не виновата в том, что никто из главных фавориток не дошел даже до полуфинала.

Иван Йович globallookpress.com

Элиза Мертенс, получившая первый номер посева, проиграла в стартовом матче француженке Эльзе Жакмо, Алена Остапенко уступила представительнице Канады Марине Стакушич, а Вероника Кудерметова не справилась с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры.

Йович выиграла у Катажины Кавы, Камилы Осорио, Хименес Касинцевой, Николы Бартунковой и Эмилиано Аранго.

Самым простым получился финал матч против Аранго, которая в начале сезона проиграла Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6 в решающем матче на «пятисотнике» в Мериде. На этот раз колумбийка неплохо держалась в первом сете, тогда как второй отдала почти без борьбы.

До прошлой недели главными достижениями Йович были победа на турнире WTA 125 в Илкли и третий круг на «тысячнике» в Цинциннати, а также выход в основную сетку Уимблдона. Но даже тогда никто не мог предположить, что она так быстро совершит прорыв в рейтинге.

Благодаря победе на мексиканском «пятисотнике» Ива дебютировала в топ-40. Новую неделю она начала в статусе 36-й ракетки мира.

Андреева оказалась в тени Йович

Впервые с 2019 года чемпионками турниров на уровне основного тура стали сразу две теннисистки младше 18 лет.

Йович выиграла «пятисотник» в Гвадалахаре в 17 лет и 283 дня.

До нее самой молодой чемпионкой сезона в женском разряде была Мирра Андреева. Россиянка в феврале выиграла «тысячник» в Дубае в возрасте 17 лет и 299 дней.

Интересно, что шесть лет назад чемпионками турниров WTA еще до 18-летия стали Аманда Гауфф и Кори Гауфф. Как известно, обе американки сейчас входят в топ-5 рейтинга WTA.

Что касается Андреевой, то она решила пропустить не только турнир в Гвадалахаре, но и «пятисотник» в Сеуле, на который приехала даже Ига Свентек. После Уимблдона россиянка до сих пор провела лишь четыре матча.

В Кубке Дэвиса определились участники «Финала восьми»

На выходных завершился второй этап квалификации Кубка Дэвиса, по итогам которого стали известны все участники «Финала восьми», который пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье.

Борьбу за трофей продолжат сборные Испании, Аргентина, Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия и действующий чемпион турнира Италия.

Испанцы совершили удивительный камбэк в противостоянии с Данией, которая вела 2-0 после первого дня, но в итоге умудрилась проиграть. Главным неудачником стал Хольгер Руне, уступивший Педро Мартинесу на решающем тай-брейке. После этого Пабло Каррено-Буста разгромил Элмера Мёллера, а Мартинес и Хауме Муньяра выиграли ключевой матч в парном разряде.

Сборная Чехии globallookpress.com

Еще одним событием стала победа сборной Чехии над США. Американцы вели 2-1, но потом Иржи Легечка обыграл Тейлора Фрица, а Якуб Меншик в решающем матче спокойно разобрался с Фрэнсисом Тиафо.

Французы одержали победу над сборной Хорватии: Марин Чилич и Дино Прижмич не справились с Артуром Риндеркнешем и Корантеном Муте.

Сборная Германии разгромила японцев, Австрия оказалась сильнее Венгрии, а Нидерланды уступили Аргентине.

Селехметьева выиграла крупнейший титул в карьере

Оксана Селехметьева стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в испанском Сан-Себастьяне.

В финале российская теннисистка разгромила нидерландку Анук Куверманс. Интересно, что единственный сет она проиграла в первом круге в матче против хорватки Тары Вюрт.

Победа в Сан-Себастьяне лишь подтвердила прогресс Селехметьевой. Ранее в этом году она дошла до финала на турнире WTA 125 в Риме, а также добралась до полуфинала в Анталье, в испанском Вике и французском Контрексевиле.

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Селехметьева пусть и не стремительно, но все-таки приближается к дебюту в топ-100. По итогам минувшей недели она поднялась в рейтинге на 126-е место.

Вполне вероятно, что Оксана не придется в начале следующего года участвовать в сложнейшей квалификации Открытого чемпионата Австралии. Предстоящие турниры станут для нее ключевыми в этом вопросе.

Алина Чараева тем временем остановилась в шаге от своей первой победы на уровне WTA 125.

Россиянка дошла до финала на грунтовом турнире в китайском Хучжоу. В решающем матче 23-летняя теннисистка проиграла словенке Веронике Эрьявец со счетом 2:6, 1:6.

Несмотря на болезненное поражение в финале, это была лучшая неделя 23-летней Чараевой в этом году. Алина вышла в крупнейший финал в карьере и обновила личный рекорд, поднявшись в рейтинге на 142-е место.

Турнир в Сан-Паулу выиграла 214-й я ракетка мира

Еще одним интересным событием стала победа Тьянцоа Сары Ракотоманга Райаона на турнире WTA 250 в Сан-Паулу.

Француженка начинала турнир в статусе 214-й ракетки мира. При этом она всего лишь третий раз в карьере играла в основной сетке на уровне WTA.

Тьянцоа Сара Ракотоманга Райаона globallookpress.com

В первом круге Ракотоманга Райаона совершила абсолютно безумный камбэк в матче против Аны Софии Санчес: в решающем сете мексиканка вела со счетом 5:0, но в итоге нарвалась на жесткий камбэк.

Ну и самое удивительное, что после этого 19-летняя теннисистка не проиграла ни одного сета.

Прогнозы на теннис

В решающем матче ее соперницей была Джанис Тьен, которая стала первой с 2002 года индонезийкой, дошедшей до финала турнира WTA в одиночном разряде.

Правда, главный матч турнира не впечатлил, Ракотоманга Райаона обыграла Тьен со счетом 6:3, 6:4.

Благодаря сенсационному успеху теннисистка с очень сложной фамилией поднялась в рейтинге на 129-ю строчку.