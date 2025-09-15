ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Неделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса

    Среди представителей России лучшей на этот раз оказалась Оксана Селехметьева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Кубок Дэвиса WTA Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Елена Остапенко Мирра Андреева Хольгер Руне Пабло Карреньо-Буста Тейлор Фритц Фрэнсис Тиафу Иржи Легечка Якуб Меншик
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться Ива ЙовичНеделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса Эрлинг Холанн«Сити» напомнил, кто хозяин Манчестера: Холанн дублем прибил команду Аморима
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
  • 08:54
    • Хосеп Гвардиола: Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия
  • 08:17
    • Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А
  • 07:57
    • «Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ
  • 07:28
    • Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм»
  • 23:53
    • «Барселона» разнесла «Валенсию»
  • 23:46
    • Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
    Все новости спорта
    Ива Йович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ива Йович
    LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

    Новая звезда женского тура

    Главным событием минувшей недели стала победа Ивы Йович на турнире WTA 500 в Гвадалахаре.

    Во-первых, это дебютный титул американки на уровне основного тура, а во-вторых — ей всего лишь 17 лет.

    Похоже, в женском туре появилась новая звезда. Как минимум теперь к Иве точно будет приковано дополнительное внимание.

    У Йович действительно была не самая сложная сетка, но юная теннисистка не виновата в том, что никто из главных фавориток не дошел даже до полуфинала.

    Иван Йович
    globallookpress.com

    Элиза Мертенс, получившая первый номер посева, проиграла в стартовом матче француженке Эльзе Жакмо, Алена Остапенко уступила представительнице Канады Марине Стакушич, а Вероника Кудерметова не справилась с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры.

    Йович выиграла у Катажины Кавы, Камилы Осорио, Хименес Касинцевой, Николы Бартунковой и Эмилиано Аранго.

    Самым простым получился финал матч против Аранго, которая в начале сезона проиграла Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6 в решающем матче на «пятисотнике» в Мериде. На этот раз колумбийка неплохо держалась в первом сете, тогда как второй отдала почти без борьбы.

  • Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»
  • В Нью-Йорке завершился заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • 08/09/2025

    • До прошлой недели главными достижениями Йович были победа на турнире WTA 125 в Илкли и третий круг на «тысячнике» в Цинциннати, а также выход в основную сетку Уимблдона. Но даже тогда никто не мог предположить, что она так быстро совершит прорыв в рейтинге.

    Благодаря победе на мексиканском «пятисотнике» Ива дебютировала в топ-40. Новую неделю она начала в статусе 36-й ракетки мира.

    Андреева оказалась в тени Йович

    Впервые с 2019 года чемпионками турниров на уровне основного тура стали сразу две теннисистки младше 18 лет.

    Йович выиграла «пятисотник» в Гвадалахаре в 17 лет и 283 дня.

    До нее самой молодой чемпионкой сезона в женском разряде была Мирра Андреева. Россиянка в феврале выиграла «тысячник» в Дубае в возрасте 17 лет и 299 дней.

    Интересно, что шесть лет назад чемпионками турниров WTA еще до 18-летия стали Аманда Гауфф и Кори Гауфф. Как известно, обе американки сейчас входят в топ-5 рейтинга WTA.

    Что касается Андреевой, то она решила пропустить не только турнир в Гвадалахаре, но и «пятисотник» в Сеуле, на который приехала даже Ига Свентек. После Уимблдона россиянка до сих пор провела лишь четыре матча.

    В Кубке Дэвиса определились участники «Финала восьми»

    На выходных завершился второй этап квалификации Кубка Дэвиса, по итогам которого стали известны все участники «Финала восьми», который пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье.

    Борьбу за трофей продолжат сборные Испании, Аргентина, Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия и действующий чемпион турнира Италия.

    Испанцы совершили удивительный камбэк в противостоянии с Данией, которая вела 2-0 после первого дня, но в итоге умудрилась проиграть. Главным неудачником стал Хольгер Руне, уступивший Педро Мартинесу на решающем тай-брейке. После этого Пабло Каррено-Буста разгромил Элмера Мёллера, а Мартинес и Хауме Муньяра выиграли ключевой матч в парном разряде.

    Сборная Чехии
    globallookpress.com

    Еще одним событием стала победа сборной Чехии над США. Американцы вели 2-1, но потом Иржи Легечка обыграл Тейлора Фрица, а Якуб Меншик в решающем матче спокойно разобрался с Фрэнсисом Тиафо.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Французы одержали победу над сборной Хорватии: Марин Чилич и Дино Прижмич не справились с Артуром Риндеркнешем и Корантеном Муте.

    Сборная Германии разгромила японцев, Австрия оказалась сильнее Венгрии, а Нидерланды уступили Аргентине.

    Селехметьева выиграла крупнейший титул в карьере

    Оксана Селехметьева стала чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в испанском Сан-Себастьяне.

    В финале российская теннисистка разгромила нидерландку Анук Куверманс. Интересно, что единственный сет она проиграла в первом круге в матче против хорватки Тары Вюрт.

    Победа в Сан-Себастьяне лишь подтвердила прогресс Селехметьевой. Ранее в этом году она дошла до финала на турнире WTA 125 в Риме, а также добралась до полуфинала в Анталье, в испанском Вике и французском Контрексевиле.

    Оксана Селехметьева
    globallookpress.com

    Селехметьева пусть и не стремительно, но все-таки приближается к дебюту в топ-100. По итогам минувшей недели она поднялась в рейтинге на 126-е место.

    Вполне вероятно, что Оксана не придется в начале следующего года участвовать в сложнейшей квалификации Открытого чемпионата Австралии. Предстоящие турниры станут для нее ключевыми в этом вопросе.

  • Неделя тенниса: ужасный Медведев, драма Хачанова и новый имидж Алькараса
  • В Нью-Йорке набирает обороты заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • 31/08/2025

    • Алина Чараева тем временем остановилась в шаге от своей первой победы на уровне WTA 125.

    Россиянка дошла до финала на грунтовом турнире в китайском Хучжоу. В решающем матче 23-летняя теннисистка проиграла словенке Веронике Эрьявец со счетом 2:6, 1:6.

    Несмотря на болезненное поражение в финале, это была лучшая неделя 23-летней Чараевой в этом году. Алина вышла в крупнейший финал в карьере и обновила личный рекорд, поднявшись в рейтинге на 142-е место.

    Турнир в Сан-Паулу выиграла 214-й я ракетка мира

    Еще одним интересным событием стала победа Тьянцоа Сары Ракотоманга Райаона на турнире WTA 250 в Сан-Паулу.

    Француженка начинала турнир в статусе 214-й ракетки мира. При этом она всего лишь третий раз в карьере играла в основной сетке на уровне WTA.

    Тьянцоа Сара Ракотоманга Райаона
    globallookpress.com

    В первом круге Ракотоманга Райаона совершила абсолютно безумный камбэк в матче против Аны Софии Санчес: в решающем сете мексиканка вела со счетом 5:0, но в итоге нарвалась на жесткий камбэк.

    Ну и самое удивительное, что после этого 19-летняя теннисистка не проиграла ни одного сета.

    Прогнозы на теннис

    В решающем матче ее соперницей была Джанис Тьен, которая стала первой с 2002 года индонезийкой, дошедшей до финала турнира WTA в одиночном разряде.

    Правда, главный матч турнира не впечатлил, Ракотоманга Райаона обыграла Тьен со счетом 6:3, 6:4.

    Благодаря сенсационному успеху теннисистка с очень сложной фамилией поднялась в рейтинге на 129-ю строчку.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры