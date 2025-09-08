Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях Открытого чемпионата США по теннису.

Алькарас провел лучший турнир в карьере

Карлос Алькарас второй раз в карьере выиграл US Open и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Так явно, как на этом турнире, испанец еще ни разу не доминировал. Но главным сюрпризом стала, конечно же, уверенная победа Алькараса над Янником Синнером в финале.

Это была их третья подряд встреча в решающем матче на турнире «Большого шлема». Все три получились максимально не похожими друг на друга: на Ролан Гаррос Алькарас совершил невероятный камбэк, на Уимблдоне Синнер слабо начал, но потом спокойно забрал три сета, а вместе с ними и кубок.

В Нью-Йорке итальянец, по сути, капитулировал перед чересчур атлетичным теннисом своего главного конкурента.

Карлос Алькарас и Янник Синнер globallookpress.com

На этот раз Синнера сложно было назвать «игроком, сгенерированным нейросетью». С искусственным интеллектом, который вообще не ошибается, его ранее сравнил Александр Бублик. Лучшего теннисиста Казахстана, как и всех остальных, поразила невероятная четкость в игре чемпиона US Open-2024.

Алькарас же в очередной раз продемонстрировал уязвимость Синнера, разбив его игру своей скоростью и невероятным разнообразием ударов. Это было чересчур уверенно.

Карлос выиграл шестой «Шлем» в возрасте 22 лет и 125 дней. Быстрее аналогичное количество побед на ТБШ собирал только Бьорн Борг.

Алькарас подвинул Синнера с вершины рейтинга

Еще одним важным событием стали изменения в мужском рейтинге. Алькарас спустя два года вернулся на первую строчку.

Впервые Карлос оказался на вершине в сентябре 2022-го после победы на US Open.

Янник Синнер globallookpress.com

Синнер провел в статусе первой ракетки мира 65 недель подряд. Еще в середине лета казалось, что в этом году итальянца будет нереально подвинуть с первого места, но Алькарас в итоге сделал это благодаря невероятной серии результатов.

После «Мастерса» в Майами, на котором он сенсационно уступил во втором круге Давиду Гоффену, Карлос до сих пор проиграл лишь два матча.

Общий баланс Алькараса в этом году тоже не может не впечатлять — 61 победа и шесть поражений. В 2025-м он выиграл уже семь турниров. С такой игрой вполне реально добраться в ближайшие пару месяцев и до отметки в десять титулов.

Соболенко защитила титул

Арина Соболенко второй год подряд стал чемпионкой Открытого чемпионата США.

Пожалуй, это был как раз тот случай, когда белоруске действительно почти не пришлось напрягаться. За весь турнир она проиграла лишь один сет: в полуфинале небольшую интригу подарила Джессика Пегула, которую Арина обыграла в финале US Open-2024.

В остальных матчах, в том числе в финале против Аманды Анисимовой, Соболенко почти тотально контролировала обстановку на корте благодаря своим размашистым атакам.

Арина Соболенко globallookpress.com

В отличие от финальных матчей на Australian Open и Ролан Гаррос, в которых она вообще не могла контролировать эмоции, на этот раз Соболенко действовала максимально хладнокровно, в том числе в концовке второго сета против Анисимовой, когда соперница не позволила ей с первой попытки подать на матч.

Психологическое преимущество американки испарилось так же стремительно, как и появилось.

После победы в финале Соболенко призналась, что ей наконец-то удалось сделать правильные выводы после главных провалов в этом сезоне: «Тогда я считала, что раз я дошла до финала, то я выиграю турнир. Я не ожидала, что соперницы будут выходить и сражаться — я думала, что все с легкостью сложится в мою пользу. А это абсолютно неправильная позиция.

Так что перед этим финалом я решила, что я буду контролировать эмоции, не позволю им взять надо мной верх — и не важно, что произойдет в матче, сделает ли она обратный брейк или будет невероятно играть».

Соболенко стала четырехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», теперь у нее по две победы на Australian Open и US Open. Она стала первой теннисисткой с 2014 года, защитившей титул в Нью-Йорке. Одиннадцать лет назад это удалось легендарной Серене Уильямс.

Анисимова дебютировала в топ-5

Как и на Уимблдоне, где она проиграла в финале Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6, в Нью-Йорке Анисимова тоже рыдала после решающего матча.

Аманда Анисимова globallookpress.com

«Это было отличное лето. Проигрывать два финала подряд тяжело, но это тоже ценный опыт. Сегодня, думаю, я недостаточно боролась за свои мечты», — сказала Аманда во время церемонии награждения. На самом деле Анисимову сложно критиковать после такого турнира: в четвертьфинале она взяла реванш у Свентек, а в полуфинале остановила двукратную чемпионку US Open Наоми Осаку, которая снова демонстрирует свой лучший теннис.

В финале Анисимовой, возможно, иногда мешала боязнь допустить ошибку, но очевидно, что теперь она готова конкурировать абсолютно со всеми, в том числе с Ариной. К слову, она одна из немногих, кто ведет в противостоянии с Соболенко (6-4).

Благодаря успешному выступлению на домашнем мэйджоре Аманда дебютировал в топ-5 — новую неделю она начнет в статусе четвертой ракетки мира.

Ну а на вершине рейтинга, как и прежде, находится Соболенко. Ближайшую преследовательницу она опережает на три тысячи очков. В топ-3 также входят Ига Свентек и Кори Гауфф.

Осенью Арине предстоит защищать титул на «тысячнике» в Ухане, четветьфинал в Пекине и полуфинал на Итоговом турнире. Всё идет к тому, что она снова завершит сезон в качестве первой ракетки мира.

Джокович больше не может конкурировать с Алькарасом и Синнером

Новак Джокович в этом году дошел до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема». С одной стороны, это удивительное достижение для игрока, которому уже 38 лет, однако в случае с сербом действительно присутствует определенное разочарование.

Всё, теперь уже сам Новак признал, что ему тяжело конкурировать с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Новак Джокович и Карлос Алькарас globallookpress.com

«На трех из четырех "Шлемах" в этом году я проиграл в полуфинале кому-то из этих парней. Они слишком сильны, играют на очень высоком уровне. К сожалению, после второго сета я просел физически. Мне хватило сил, чтобы бороться с ним два сета. После этого я сдулся, а он продолжал на тех же оборотах.

То же самое было с Янником на Ролан Гаррос и Уимблдоне. В пятисетовом формате мне с ними тяжело», — сказал Джокович после поражения от Алькараса.

На этот раз испанец чересчур спокойно разобрался с лучшим в истории, хотя до сих пор он ни разу не обыгрывал Джоковича на харде.

Этот сезон в каком-то смысле стал историческим, поскольку впервые с 2002 года ни в одном финале «Шлема» не сыграл представитель Большой тройки

Новак явно находится в раздумьях по поводу будущего, но, судя по всему, он уже решил для себя, что проведет еще как минимум один сезон только ради того, чтобы побороться за 25-й титул «Большого шлема».

«Я буду бороться, чтобы пройти в финал и как минимум претендовать на трофей. Но задача очень сложная», — сказал Ноле журналистам.

В этом году Джокович планирует сыграет на турнире ATP 250 в Афинах. Но в этом ничего странного, так как директором соревнований является его брат Джордже Джокович. «Все остальное под вопросом», — добавил Новак, рассказывая о своих ближайших планах.

Турнир в столице Греции пройдет на неделе перед ATP Finals, куда Джокович в этом году, похоже, не собирается.