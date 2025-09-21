Неделя тенниса: Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а Александрова дошла до финала в Сеуле

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях очередной недели теннисного сезона.

Александрова третий раз в сезоне дошла до финала

Среди представителей России лучшей на этой неделе была Екатерина Александрова.

На этот раз одна из самых недооцененных теннисисток женского тура дошла до финала на турнире в Сеуле.

Для Александровой это был уже третий финал в этом году. В феврале она выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, а на неделе перед US Open уступила Диане Шнайдер в финале турнира категории WTA 500 в мексиканской Мериде.

«Пятисотник» в столице Южной Кореи Александрова начала с волевой победы над полуфиналисткой Ролан Гаррос-2025 Лоис Буассон. В следующих двух матчах она спокойно обыграла талантливую немку Эллу Зайдель и чешку Катерину Синякову.

В финале Александрову ждала Ига Свентек. Вопреки прогнозам (букмекеры были уверены, что у россиянки нет шансов на победу), решающий матч полностью соответствовал своему статусу.

Начало получилось обескураживающим: в первом сете Екатерина отдала польке лишь один гейм. Во второй партии теннисистки дошли до тай-брейка, и здесь Ига сыграла чересчур уверенно. Ну а в решающем сете Александрова дрогнула, не сумев взять свою подачу при счете 5:6.

Ига Свентек и Екатерина Александрова globallookpress.com

Ключевым в этом матче стал, пожалуй, 12-й гейм второго сета, когда Александрова вела 30:15 на подаче Свентек и была в двух мячах от победы. Именно в этом и заключается принципиальная разница между ними: Ига в стрессовой ситуации показала свой лучший теннис, тогда как Екатерина явно не справилась с давлением.

Но в данном случае это всего лишь констатация факта, а не критика в адрес Александровой, которая проводит один из лучших сезонов в карьере.

Свентек выиграла третий титул в сезоне. Кроме того, она стала новым лидером женского сезона по количеству выигранных матчей. Победа над Александровой стала для нее 57-й в этом году.

Александрова — в шаге от дебюта в топ-10

Возможно, уже в этом году произойдет то, что еще совсем недавно казалось абсолютно невозможным. У Александровой есть шанс завершить год в топ-10.

Очередную неделю российская теннисистка начнет в статусу 11-й ракетки мира.

Отставание от занимающей десятую строчку Елены Рыбакиной составляет чуть менее 600 очков.

«У Александровой уже давным-давно стонущий потенциал на топ-10, которому она пока не давала волю», — заявил известный российский тренер Дмитрий Турсунов.

Кроме того, может случиться так, что Александрова не только дебютирует в десятке лучших, но и попадет в число участниц Итогового турнира. В чемпионской гонке Екатерина пока занимает десятое место. За восьмую путевку на WTA Finals ей предстоит конкурировать с Рыбакиной и Жасмин Паолини.

Сборная Италии защитила титул на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Италии второй год подряд выиграла Кубок Билли Джин Кинг — крупнейший международный командный турнир в женском теннисе.

На этот раз финальная часть соревнований состоялась в китайском Шэньчжэне.

Сборная Италии globallookpress.com

Помимо итальянок, здесь также участвовали сборные Казахстана, Великобритании, Испании, Украины, Японии и США.

В четвертьфинале Италия с трудом обыграла Китай — у Жасмин Паолини и Элизабетты Коччаретто были тяжелейшие матчи против Синьюй Ван и Юэ Юань соответственно.

Кроме того, на этой стадии представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева проиграли американкам. Ключевым в этом противостоянии стал парный матч в котором они уступили Джессике Пегуле и Тейлор Таунсенд.

В полуфинале Италия одержала победу над Украиной, которая впервые в истории дошла на Кубке Билли Джинг Кинг до полуфинала. От поражения действующих чемпионок спасла Паолини: сначала она сравняла счет, обыграв Элину Свитолину, а потом вместе с Сарой Эррани спокойно разобралась с Мартой Костюк и Людмилой Киченок.

Наварро и Пегуле не понадобился дополнительный матч в полуфинальном противостоянии с британками Кэти Бултер и Сонай Картал.

Финал, по правде говоря, разочаровал, сборная США просто капитулировала — сначала Коччаретто уверенно обыграла Наварро, а во втором матче Паолини не оставила шансов Пегуле.

Помимо Паолини, Эррани и Коччаретто, в состав итальянской команды также входили Лючий Бронцетти и Тайра Грант.

Итальянки шестой раз выиграли Кубок Билли Джин Кинг. Теперь главная интрига заключается в том, сможет ли мужская сборная Италии защитить титул на Кубке Дэвиса.

Медведев и Рублев провалили начало азиатской серии

Даниил Медведев и Андрей Рублев оказались в числе главных разочарований турнира в Ханчжоу.

Рублев получил на китайском турнире первый номер посева, но в итоге проиграл уже в стартовом матче 88-й ракетке мира Валантену Руайе. В принципе, ничего экстраординарного не произошло, это уже далеко не первый случай в сезоне, когда ему не удалось подтвердить статус явного фаворита.

Медведев в первом матче после поражения от Бенжамена Бонзи на US Open уверенно обыграл Нишеша Басаварредди. Более того, в какой-то момент даже закралась мысль, что почти месячная пауза действительно пошла ему на пользу. Но, нет, ничего не поменялось — в четвертьфинале Даниил проиграл Ибину У.

Даниил Медведев globallookpress.com

Многие это преподносят как супер сенсацию, делая акцент на том, что Медведев проиграл 196-й ракетке мира.

Но здесь очень важно уточнить, что в конец второй сотни рейтинга китайца отбросила травма, из-за которой ему пришлось пропустить значительную часть прошлого сезона и начало текущего. Пару лет назад он выиграл турнир в Далласе и был рядом с топ-50.

Но в любом случае досадно, поскольку во втором сете Медведев был максимально близок к победе: сначала не подал на матч при счете 5:4, а потом допустил несколько досадных ошибок на тай-брейке.

«У всех игроков бывают какие-то спады, но у него он как-то затянулся. Обычно чем больше он играет турниров, тем лучше. Но Даниил в этом году столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила Медведева, который в прошлые годы был в топ-10», — считает известный российский теннисист Андрей Чесноков.

Медведев выиграл лишь один из пяти последних матчей. Сейчас уместно говорить лишь о том, сможет ли он завершить год в топ-20.

Медведев нашел замену Серваре

За пару дней до первого матча в Ханчжоу Медведев подтвердил, что теперь в его команду входят Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

Вскоре после провального выступления в Нью-Йорке Даниил прекратил сотрудничеством с Жилем Серварой, под руководством которого он тренировался в течение восьми лет.

«Общался со многими людьми, спрашивал, как они видят мой теннис, как они видят прогресс. Кто-то, кому я звонил, оказался недоступен, а чье-то видение мне не понравилось.

Томас и Рохан представили свое видение моего тенниса, прогресса на корте, которое мне понравилось», — сказал Медведев, объясняя свой выбор.

При этом он сразу уточнил, что пока речь идет лишь о пробном периоде до конца сезона: «Мы провели полторы недели тренировок в Монако, все было классно, чувствую себя отлично. Надеюсь, что смогу показать такой теннис, который показывал на тренировках. Если я смогу это сделать, то результаты будут лучше».

Судя по недавним матчам в Китае, пока не стоит рассчитывать на стремительный прогресс в игре Медведева.

Если мнение, что Даниилу надо сделать паузу в карьере, возможно, даже досрочно завершить текущий сезон. Но, например, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что перерыв только навредит: «Пауза в 4-5 месяцев — это все. Но ничего страшного, у него и так была блестящая карьера, жаловаться не стоит. Из этой ситуации выход один — тренироваться по шесть часов в день! А он этого не делает».

Прогнозы на теннис

На этой неделе Медведев будет играть в Пекине, куда также приедут Янник Синнер, Саша Зверев, Алекс Де Минор, Карен Хачанов, Лоренцо Музетти и Якуб Меншик.