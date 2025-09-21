ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Неделя тенниса: Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а Александрова дошла до финала в Сеуле

    Екатерина Александрова находится в шаге от дебюта в топ-10

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Кубок Федерации Кубок Дэвиса Екатерина Александрова Ига Свентек Лоис Буассон Жасмин Паолини Джессика Пегула Элина Свитолина Елена Рыбакина Даниил Медведев Андрей Рублёв Ву Ибин
    Екатерина АлександроваНеделя тенниса: Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а Александрова дошла до финала в Сеуле
    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова
    LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях очередной недели теннисного сезона.

    Александрова третий раз в сезоне дошла до финала

    Среди представителей России лучшей на этой неделе была Екатерина Александрова.

    На этот раз одна из самых недооцененных теннисисток женского тура дошла до финала на турнире в Сеуле.

    Для Александровой это был уже третий финал в этом году. В феврале она выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, а на неделе перед US Open уступила Диане Шнайдер в финале турнира категории WTA 500 в мексиканской Мериде.

    «Пятисотник» в столице Южной Кореи Александрова начала с волевой победы над полуфиналисткой Ролан Гаррос-2025 Лоис Буассон. В следующих двух матчах она спокойно обыграла талантливую немку Эллу Зайдель и чешку Катерину Синякову.

    В финале Александрову ждала Ига Свентек. Вопреки прогнозам (букмекеры были уверены, что у россиянки нет шансов на победу), решающий матч полностью соответствовал своему статусу.

    Начало получилось обескураживающим: в первом сете Екатерина отдала польке лишь один гейм. Во второй партии теннисистки дошли до тай-брейка, и здесь Ига сыграла чересчур уверенно. Ну а в решающем сете Александрова дрогнула, не сумев взять свою подачу при счете 5:6.

    Ига Свентек и Екатерина Александрова
    globallookpress.com

    Ключевым в этом матче стал, пожалуй, 12-й гейм второго сета, когда Александрова вела 30:15 на подаче Свентек и была в двух мячах от победы. Именно в этом и заключается принципиальная разница между ними: Ига в стрессовой ситуации показала свой лучший теннис, тогда как Екатерина явно не справилась с давлением.

    Но в данном случае это всего лишь констатация факта, а не критика в адрес Александровой, которая проводит один из лучших сезонов в карьере.

    Свентек выиграла третий титул в сезоне. Кроме того, она стала новым лидером женского сезона по количеству выигранных матчей. Победа над Александровой стала для нее 57-й в этом году.

    Александрова — в шаге от дебюта в топ-10

    Возможно, уже в этом году произойдет то, что еще совсем недавно казалось абсолютно невозможным. У Александровой есть шанс завершить год в топ-10.

    Очередную неделю российская теннисистка начнет в статусу 11-й ракетки мира.
     Отставание от занимающей десятую строчку Елены Рыбакиной составляет чуть менее 600 очков.

    «У Александровой уже давным-давно стонущий потенциал на топ-10, которому она пока не давала волю», — заявил известный российский тренер Дмитрий Турсунов.

    • Кроме того, может случиться так, что Александрова не только дебютирует в десятке лучших, но и попадет в число участниц Итогового турнира.  В чемпионской гонке Екатерина пока занимает десятое место. За восьмую путевку на WTA Finals ей предстоит конкурировать с Рыбакиной и Жасмин Паолини.

    Сборная Италии защитила титул на Кубке Билли Джин Кинг

    Сборная Италии второй год подряд выиграла Кубок Билли Джин Кинг — крупнейший международный командный турнир в женском теннисе.

    На этот раз финальная часть соревнований состоялась в китайском Шэньчжэне.

    Сборная Италии
    globallookpress.com

    Помимо итальянок, здесь также участвовали сборные Казахстана, Великобритании, Испании, Украины, Японии и США.

    В четвертьфинале Италия с трудом обыграла Китай — у Жасмин Паолини и Элизабетты Коччаретто были тяжелейшие матчи против Синьюй Ван и Юэ Юань соответственно.

    Кроме того, на этой стадии представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева проиграли американкам. Ключевым в этом противостоянии стал парный матч в котором они уступили Джессике Пегуле и Тейлор Таунсенд.

    В полуфинале Италия одержала победу над Украиной, которая впервые в истории дошла на Кубке Билли Джинг Кинг до полуфинала. От поражения действующих чемпионок спасла Паолини: сначала она сравняла счет, обыграв Элину Свитолину, а потом вместе с Сарой Эррани спокойно разобралась с Мартой Костюк и Людмилой Киченок.

    Наварро и Пегуле не понадобился дополнительный матч в полуфинальном противостоянии с британками Кэти Бултер и Сонай Картал.

    Финал, по правде говоря, разочаровал, сборная США просто капитулировала — сначала Коччаретто уверенно обыграла Наварро, а во втором матче Паолини не оставила шансов Пегуле.

    Помимо Паолини, Эррани и Коччаретто, в состав итальянской команды также входили Лючий Бронцетти и Тайра Грант.

    Итальянки шестой раз выиграли Кубок Билли Джин Кинг. Теперь главная интрига заключается в том, сможет ли мужская сборная Италии защитить титул на Кубке Дэвиса.

    Медведев и Рублев провалили начало азиатской серии

    Даниил Медведев и Андрей Рублев оказались в числе главных разочарований турнира в Ханчжоу.

    Рублев получил на китайском турнире первый номер посева, но в итоге проиграл уже в стартовом матче 88-й ракетке мира Валантену Руайе. В принципе, ничего экстраординарного не произошло, это уже далеко не первый случай в сезоне, когда ему не удалось подтвердить статус явного фаворита.

    Медведев в первом матче после поражения от Бенжамена Бонзи на US Open уверенно обыграл Нишеша Басаварредди. Более того, в какой-то момент даже закралась мысль, что почти месячная пауза действительно пошла ему на пользу. Но, нет, ничего не поменялось — в четвертьфинале Даниил проиграл Ибину У.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Многие это преподносят как супер сенсацию, делая акцент на том, что Медведев проиграл 196-й ракетке мира.

    Но здесь очень важно уточнить, что в конец второй сотни рейтинга китайца отбросила травма, из-за которой ему пришлось пропустить значительную часть прошлого сезона и начало текущего. Пару лет назад он выиграл турнир в Далласе и был рядом с топ-50.

    Но в любом случае досадно, поскольку во втором сете Медведев был максимально близок к победе: сначала не подал на матч при счете 5:4, а потом допустил несколько досадных ошибок на тай-брейке.

    • «У всех игроков бывают какие-то спады, но у него он как-то затянулся. Обычно чем больше он играет турниров, тем лучше. Но Даниил в этом году столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила Медведева, который в прошлые годы был в топ-10», — считает известный российский теннисист Андрей Чесноков.

    Медведев выиграл лишь один из пяти последних матчей. Сейчас уместно говорить лишь о том, сможет ли он завершить год в топ-20.

    Медведев нашел замену Серваре

    За пару дней до первого матча в Ханчжоу Медведев подтвердил, что теперь в его команду входят Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

    Вскоре после провального выступления в Нью-Йорке Даниил прекратил сотрудничеством с Жилем Серварой, под руководством которого он тренировался в течение восьми лет.

    «Общался со многими людьми, спрашивал, как они видят мой теннис, как они видят прогресс. Кто-то, кому я звонил, оказался недоступен, а чье-то видение мне не понравилось.

    Томас и Рохан представили свое видение моего тенниса, прогресса на корте, которое мне понравилось», — сказал Медведев, объясняя свой выбор.

    • При этом он сразу уточнил, что пока речь идет лишь о пробном периоде до конца сезона: «Мы провели полторы недели тренировок в Монако, все было классно, чувствую себя отлично. Надеюсь, что смогу показать такой теннис, который показывал на тренировках. Если я смогу это сделать, то результаты будут лучше».

    Судя по недавним матчам в Китае, пока не стоит рассчитывать на стремительный прогресс в игре Медведева.

    Если мнение, что Даниилу надо сделать паузу в карьере, возможно, даже досрочно завершить текущий сезон. Но, например, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что перерыв только навредит: «Пауза в 4-5 месяцев — это все. Но ничего страшного, у него и так была блестящая карьера, жаловаться не стоит. Из этой ситуации выход один — тренироваться по шесть часов в день! А он этого не делает».

    На этой неделе Медведев будет играть в Пекине, куда также приедут Янник Синнер, Саша Зверев, Алекс Де Минор, Карен Хачанов, Лоренцо Музетти и Якуб Меншик.

