прогноз и ставка на турнир в Шанхае 1 октября, ставка за 1.95

Француз Артур Риндеркнеш сыграет против серба Хамада Меджедовича в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 07:00 мск.

Риндеркнеш

Артур в конце сентября провел четыре матча на «пятисотнике» в Пекине.

Сначала француз проиграл Давиду Гоффену в решающем раунде квалификации, но потом все равно попал в основную сетку как лаки-лузер.

В первом круге его соперником тоже стал Гоффен. Со второй попытки Риндеркнеш обыграл бельгийца — 6:4, 3:6, 6:4.

После этого у него был тяжелейший матч против австралийца Алекса Де Минора, который вырвал победу на решающем тай-брейке.

У Риндеркнеша по-прежнему отрицательный баланс в этом году (25 побед и 31 поражение), но вторую половину сезона он все-таки проводит значительно лучше.

В августе Артур выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати и дошел до 1/8 финала на US Open.

Меджедович

Хамад на прошлой неделе не смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Токио.

Вопреки ожиданиям, серб слабо провел матч против Хольгера Руне. В первом сете была борьба, а во втором он взял лишь один гейм.

В августе Меджедович выиграл два матча в Цинциннати и дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме.

С тех пор он провел лишь три матча. В одном из них Меджедович проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру в первом круге US Open.

Лучшим результатом Хамада на харже в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.11, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.73.

Прогноз: в августе Хамад выиграл у Артура в Уинстон-Сейлеме со счетом 6:3, 7:6. По правде говоря, сомневаемся, что француз возьмет реванш, но в любом случае это один из тех матчей, где лучше сделать ставку на количество геймов или сетов.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Риндеркнеш — Меджедович позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.