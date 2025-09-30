Анисимова совершит камбэк в матче с Муховой?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.19

Американка Аманда Анисимова сыграет против чешки Каролины Муховой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 14:00 мск.

Мухова

Каролина попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

При этом пока чешская теннисистка провела лишь два неполных матча.

В первом Мухова спокойно обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:2, 6:3.

В третьем раунде ее соперницей была Паула Бадоса, которая снялась в первом сете из-за травмы.

Это были первые матчи Муховой после US Open, на котором она дошла до четвертьфинала.

В этом сезоне Мухова выиграла 21 матч на харде из 31.

Анисимова

Аманда начала турнир с уверенной победы над британкой Кэти Бултер — 6:1, 6:3.

В третьем раунде соперницей американки была китаянка Шуай Чжан — 7:6, 6:0.

Анисимова проводит первый турнир после поражения от Арины Соболенко в финале US Open.

По итогам американского мэйджора Аманда дебютировала в топ-5. В Пекин она приехала в статусе четвертой ракетки мира.

В текущем сезона Анисимова выиграла 21 из 29-ти матчей на харде. В начале сезона она стала чемпионкой «тысячника» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 2.38, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: сложный матч с точки зрения прогнозов на исход, однако здесь логично предположить, что теннисистки проведут больше 20 геймов. Более того, им может понадобиться даже решающий тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.19.