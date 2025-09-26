прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.93

Чех Якуб Меншик сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 05:00 мск.

Кецманович

Миомир избежал участия в квалификации пекинского «пятисотника» благодаря тому, что по-прежнему входит в топ-50.

В этом месяце сербский теннисист провел пока лишь один матч, в котором разгромил Эрги Кыркына в рамках Кубка Дэвиса.

На Открытом чемпионате США Кецманович не смог пройти первый круг, проиграв бразильцу Жоао Фонсеке.

Лучшим результатом Кецмановича во время североамериканской серии турниров стал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме.

В целом у Миомира пока положительный баланс на харде в этом году — 15 побед и 13 поражений. В начале года он выиграл турнир в Делрей-Бич и дошел до полуфинала в Аделаиде.

Меншик

Якуб проводит вторую часть сезона далеко не так убедительно, как ожидалось.

Достаточно сказать, что после Уимблдона чех до сих пор выиграл лишь три матча на уровне ATP.

Одним из главных разочарований стало поражение Меншика от француза Юго Бланше во втором круге US Open.

В середине сентября Меншик помог сборной Чехии выйти в «финал восьми» Кубка Дэвиса. Здесь он провел два матча: в первом проиграл Тейлору Фрицу, а во втором одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.

На прошлой неделе Якуб был одним из участников выставочного турнира Кубок Лейвера, на котором он с трудом выиграл у Алекса Микельсена и уступил Алексу Де Минору.

Меншик по-прежнему входит в топ-20 благодаря успешным выступлениям на весенних турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.00, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: в прошлом году Якуб обыграл Миомира на харде в Вене со счетом 6:3, 7:6. Скорее всего, чех и серб снова проведут больше 20 геймов. При этом мы не уверены, что Меншик подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.