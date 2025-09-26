Зверев проиграет на старте «пятисотника» в Пекине?

Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 14:30 мск.

Сонего

Лоренцо по-прежнему находится в топ-50, несмотря на то, что в этом году у него было всего лишь два по-настоящему солидных результата.

В январе итальянец дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии а в июле — на Уимблдоне.

На остальных турнирах Сонего проходил в лучшем случае один раунд.

На прошлой неделе Сонего выиграл один матч на турнире в Чэнду — после победы над Хуаном-Мануэлем Серундоло уступил Маркосу Гирону.

Также стоит отметить, что он слабо выступил и на US Open, проиграв в первом круге австралийцу Тристану Скулкейту.

Зверев

Саша на прошлой неделе провел два матча на выставочном Кубке Лейвера.

В первом немецкий теннисист проиграл Алексу Де Минору, а во втором — Тейлору Фрицу.

Это были его первые матчи после неудачного выступления на Открытом чемпионате США.

На мэйджоре в Нью-Йорке Зверев проиграл в третьем круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Зато перед этим Зверев дошел до полуфинала на двух североамериканских «Мастерсах» — в Торонто и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 4.45, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: Саша ведет 5-0 в противостоянии с итальянским теннисистом. Несмотря на то, что он неубедительно провел оба матча на Кубке Лейвера, считаем, что он продлит серию побед над Сонего.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.