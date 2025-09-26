Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 08:00 мск.
Маннарино
Адриан не так давно вернулся в топ-60, но на пекинском «пятисотнике» ему все равно пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе француз уверенно обыграл итальянца Андреа Вавассори и нидерландца Йеспера де Йонга.
На прошлой неделе Маннарино не смог пройти первый круг в Ханчжоу, проиграв китайцу Ибину У.
Но это была, по сути, его первая неудача за последние несколько месяцев.
Маннарино не перестает удивлять: в августе 37-летний теннисист дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open.
В этом году Адриан провел уже 65 матчей: сейчас у него 33 победы и 32 поражения.
Бублик
Саша ранее на этой неделе выиграл турнир в Ханчжоу, благодаря чему поднялся в рейтинге на 16-ю строчку.
Это уже четвертый титул представителя Казахстана в текущем сезоне.
Ранее в этом году Бублик стал победителем турниров в Галле, Гштаде и Кицбюэле.
В Ханчжоу соперниками Бублика были Аликсандр Вукич, Далибор Сврчина, Ибин У и Валантен Руайе.
Бублик выиграл 15 из 16-ти последних матчей на уровне ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 2.48, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: перед Сашей замаячила невероятная перспектива стать участником Итогового турнира, поэтому теперь можно не сомневаться в его мотивации. Считаем, что он спокойно обыграет француза в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.25.