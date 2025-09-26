прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.25

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 08:00 мск.

Маннарино

Адриан не так давно вернулся в топ-60, но на пекинском «пятисотнике» ему все равно пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе француз уверенно обыграл итальянца Андреа Вавассори и нидерландца Йеспера де Йонга.

На прошлой неделе Маннарино не смог пройти первый круг в Ханчжоу, проиграв китайцу Ибину У.

Но это была, по сути, его первая неудача за последние несколько месяцев.

Прогнозы на теннис

Маннарино не перестает удивлять: в августе 37-летний теннисист дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open.

В этом году Адриан провел уже 65 матчей: сейчас у него 33 победы и 32 поражения.

Бублик

Саша ранее на этой неделе выиграл турнир в Ханчжоу, благодаря чему поднялся в рейтинге на 16-ю строчку.

Это уже четвертый титул представителя Казахстана в текущем сезоне.

Ранее в этом году Бублик стал победителем турниров в Галле, Гштаде и Кицбюэле.

В Ханчжоу соперниками Бублика были Аликсандр Вукич, Далибор Сврчина, Ибин У и Валантен Руайе.

Бублик выиграл 15 из 16-ти последних матчей на уровне ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 2.48, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: перед Сашей замаячила невероятная перспектива стать участником Итогового турнира, поэтому теперь можно не сомневаться в его мотивации. Считаем, что он спокойно обыграет француза в предстоящем матче.

2.25 Победа Бублика в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.25.