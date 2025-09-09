Котов — Табило. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 9 сентября 2025 года

Россиянин Павел Котов сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Табило, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Котов

Павел по итогам прошлой недели выпал из третьей сотни рейтинга и отправился в Китай в статусе всего лишь 318-й ракетки мира.

В начале сентября российский теннисист проиграл финну Отто Виртанену на старте «челленджера» в Стамбуле — 4:6, 2:6.

Но здесь важно отметить, что это был его первый матч после травмы запястья, из-за которой ему пришлось пропустить чуть больше двух месяцев.

Прогнозы на теннис

Правда, до травмы у Котова тоже был максимально непростой период. Достаточно сказать, что его текущая серия поражений составляет уже восемь матчей.

Ну и самый неприятный момент: в текущем сезоне Котов провел 25 матчей, в которых одержал лишь семь побед.

Табило

У Алехандро тем временем тоже почти ничего не получается в этом сезоне.

Если в прошлом году он в какой-то момент находился даже в топ-20, то сейчас он за пределами первой сотни рейтинга.

В текущем сезоне у Табило тоже отрицательный баланс — 10 побед и 16 поражений.

На харде в 2025-м Табило выиграл лишь четыре матча из 13-ти.

В августе Алехандро не прошел первый круг в Цинциннати и на US Open, уступил 626-й ракетке мира Дхакшинесвару Сурешу в квалификации турнира в Уинстон-Сейлеме и выиграл один матч на «челленджере» в Канкуне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.72, победу Табило букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: в прошлом году Павел проиграл чилийцу на харде в Индиан-Уэллс, но при этом матч получился довольно напряженным — 6:4: 3:6, 5:7. Поскольку Табило в последнее время тоже играет чересчур плохо, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.18.