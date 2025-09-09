ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»? Джанлуиджи ДоннаруммаГвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 19:58
    • Гол Беллингема помог Англии U21 обыграть молодежку Казахстан
  • 19:42
    • Sport24: Кисляк не перейдет в «Бешикташ»
    Все новости спорта

    Котов наконец-то прервет серию поражений?

    Котов — Табило. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 9 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов
    Прогноз и ставки на Котов — Табило
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Табило, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Котов

    Павел по итогам прошлой недели выпал из третьей сотни рейтинга и отправился в Китай в статусе всего лишь 318-й ракетки мира.

    В начале сентября российский теннисист проиграл финну Отто Виртанену на старте «челленджера» в Стамбуле — 4:6, 2:6.

    Но здесь важно отметить, что это был его первый матч после травмы запястья, из-за которой ему пришлось пропустить чуть больше двух месяцев.

    Прогнозы на теннис

    Правда, до травмы у Котова тоже был максимально непростой период. Достаточно сказать, что его текущая серия поражений составляет уже восемь матчей.

    Ну и самый неприятный момент: в текущем сезоне Котов провел 25 матчей, в которых одержал лишь семь побед.

    Табило

    У Алехандро тем временем тоже почти ничего не получается в этом сезоне.

    Если в прошлом году он в какой-то момент находился даже в топ-20, то сейчас он за пределами первой сотни рейтинга.

    В текущем сезоне у Табило тоже отрицательный баланс — 10 побед и 16 поражений.

    На харде в 2025-м Табило выиграл лишь четыре матча из 13-ти.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В августе Алехандро не прошел первый круг в Цинциннати и на US Open, уступил 626-й ракетке мира Дхакшинесвару Сурешу в квалификации турнира в Уинстон-Сейлеме и выиграл один матч на «челленджере» в Канкуне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.72, победу Табило букмекеры предлагают за 1.24.

    Прогноз: в прошлом году Павел проиграл чилийцу на харде в Индиан-Уэллс, но при этом матч получился довольно напряженным — 6:4: 3:6, 5:7. Поскольку Табило в последнее время тоже играет чересчур плохо, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч ОАЭ — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Факел — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чехия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гибралтар — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Греция — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Швейцария — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Котов — Табило: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 09.09.202509:00. Котов наконец-то прервет серию поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры