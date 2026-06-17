прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.95

Американцы Бен Шелтон и Итан Куинн встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Шелтон

Бен в первом раунде выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 6:3.

Победная серия американского теннисиста теперь составляет пять матчей.

На прошлой неделе Шелтон выиграл турнир ATP 250 в Штутгарте.

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В финале Шелтон одержал победу над Тейлором Фрицем (6:2, 2:6, 6:4). В остальных раундах его соперниками были Маркос Гирон, Сё Симабукуро и Иржи Легечка.

С учетом прошлого сезона Бен выиграл 11 из последних 16-ти матчей на траве. В 2025-м его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Шелтон выиграл уже три титула в этом году. Помимо турнира в Штутгарте, он также стал победителем «пятисотников» в Далласе и Мюнхене.

Куинн

Итан в первом круге, вопреки ожиданиям, остановил Карена Хачанова.

Американский теннисист одержал волевую победу над россиянином — 1:6, 6:4, 6:4.

Куинн прервал серию из четырех поражений.

В начале мая 22-летний американец проиграл Алехандро Табило в полуфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе, после чего не прошел первый круг в Риме и Гамбурге, уступив Пабло Льямасу Руису и Томми Полу.

Среди лучших результатов Куинна в этом году — выход в третий круг Australian Open и на «Мастерсе» в Майами.

Ранее Куинн ни разу не выигрывал два подряд матча на траве на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.38, победу Куинна букмекеры предлагают за 3.75.

Прогноз: вероятно, Куинн тоже не сможет прервать победную серию Шелтона, который, похоже, будет бороться за титул и на этой неделе. Игровой стиль Бена идеально подходит для успешных выступлений на траве.

1.95 Победа Шелтона + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Шелтон — Куинн принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 21,5 за 1.95.