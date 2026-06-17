Американцы Бен Шелтон и Итан Куинн встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Шелтон
Бен в первом раунде выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 7:5, 6:3.
Победная серия американского теннисиста теперь составляет пять матчей.
На прошлой неделе Шелтон выиграл турнир ATP 250 в Штутгарте.
В финале Шелтон одержал победу над Тейлором Фрицем (6:2, 2:6, 6:4). В остальных раундах его соперниками были Маркос Гирон, Сё Симабукуро и Иржи Легечка.
С учетом прошлого сезона Бен выиграл 11 из последних 16-ти матчей на траве. В 2025-м его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Уимблдона.
Шелтон выиграл уже три титула в этом году. Помимо турнира в Штутгарте, он также стал победителем «пятисотников» в Далласе и Мюнхене.
Куинн
Итан в первом круге, вопреки ожиданиям, остановил Карена Хачанова.
Американский теннисист одержал волевую победу над россиянином — 1:6, 6:4, 6:4.
Куинн прервал серию из четырех поражений.
В начале мая 22-летний американец проиграл Алехандро Табило в полуфинале «челленджера» в Экс-ан-Провансе, после чего не прошел первый круг в Риме и Гамбурге, уступив Пабло Льямасу Руису и Томми Полу.
Среди лучших результатов Куинна в этом году — выход в третий круг Australian Open и на «Мастерсе» в Майами.
Ранее Куинн ни разу не выигрывал два подряд матча на траве на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.38, победу Куинна букмекеры предлагают за 3.75.
Прогноз: вероятно, Куинн тоже не сможет прервать победную серию Шелтона, который, похоже, будет бороться за титул и на этой неделе. Игровой стиль Бена идеально подходит для успешных выступлений на траве.
Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 21,5 за 1.95.