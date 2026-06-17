прогноз на второй круг турнира в Лондоне, ставка за 2.53

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Корантена Муте во втором круге турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.53.

Муте

У Корантена в первом раунде был тяжелейший матч против Джованни Мпетши-Перрикара.

Муте одержал волевую победу над двухметровым соотечественником — 6:7, 6:4, 7:6.

Французский теннисист прервал серию из шести поражений, которая началась еще в апреле.

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После турнира в Барселоне, на котором он уступил во втором круге Лоренцо Музетти, Муте не выиграл ни одного матча в Мадриде, Риме, Гамбурге, на Ролан Гаррос и в Штутгарте, уступив Даниэлю Мериде Агилару, Пабло Льямасу Руису, Алехандро Давидовичу-Фокине, Виту Копршиве и Нику Кирьосу.

У Муте пока отрицательный баланс в этом году — девять побед и 14 поражений.

Лучшим результатом Муте в этом году пока остается выход в третий раунд Australian Open. После мельбурнского мэйджора он еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основного тура.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом круге выиграл у Кэмерона Норри.

Вопреки ожиданиям, испанскому теннисисту хватило двух сетов для победы над британцем — 7:6, 6:2.

На прошлой неделе Давидович-Фокина не смог пройти первый раунд в Штутгарте, проиграв итальянцу Маттиа Беллуччи.

Давидович-Фокина выиграл 14 из 26-ти матчей в текущем сезоне.

При этом после серии турниров на харде Алехандро пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

В прошлом году Давидович-Фокина выиграл пять из семи матчей на траве. На этом отрезке он дошел до полуфинала в Истборне и до третьего круга на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.25, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: ранее Алехандро выиграл все четыре матча против Корантена. Вероятно, испанец снова остановит чересчур импульсивного француза.

2.53 Победа Давидовича-Фокины в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.53 на матч Муте — Давидович-Фокина принесёт прибыль 1530₽, общая выплата — 2530₽

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 2.53.