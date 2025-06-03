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    Ватануки и Блокс снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Ватануки — Блокс. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

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    Есуке Ватануки
    Японец Есукэ Ватануки сыграет против бельгийца Александра Блокса в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ватануки — Блокс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ватануки

    Есукэ пробился в основную сетку через квалификацию.

    В связи с тем, что он по-прежнему находится в конце второй сотни рейтинга, ему приходится принимать участие в отборе даже на «челленджерах».

    Но также стоит отметить, что его падение связано с травмой. В прошлом году Ватануки провел лишь два десятка матчей.

    В текущем сезоне лучшим результатом Ватануки пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На американском «тысячнике» он выиграл у Александар Бублика, Томаша Махача и Фрэнсиса Тиафо.

    Прогнозы на теннис

    Ватануки пропустил грунтовую часть сезона, продолжая играть на харде на уровне «челленджеров».

    Блокс

    Александр не так давно поднялся в рейтинге на 143-ю строчку. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.

    Сразу надо сказать, что бельгиец ранее никогда не играл на траве. Матч против Ватануки станет для него дебютным на этом покрытии.

    В этом году 20-летний теннисист провел 27 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и 12 поражений.

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    В конце января Блокс выиграл «челленджер» в португальском Оэйраше. С тех пор он ни разу не проходил дальше четвертьфинала на турнира такого же уровня.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ватануки в этом матче можно поставить за 1.60, победу Блокса букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: в 2023-м японец обыграл бельгийца в квалификации «Мастерса» в Майами. Через год бельгиец взял реванш, победив Ватануки на «челленджере» в Кобе. При этом в обоих случаях им потребовалась дополнительная партия. Скорее всего, они снова проведут затяжной матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ватануки — Блокс?

    Матч Ватануки — Блокс состоится 03 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ватануки — Блокс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ватануки — Блокс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ватануки — Блокс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ватануки — Блокс?

    Коэффициенты букмекеров: на Ватануки в этом матче можно поставить за 1.60, победу Блокса букмекеры предлагают за 2.22.

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    Ватануки — Блокс: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 03.06.202513:00. Ватануки и Блокс снова дойдут до решающего тай-брейка?
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