Ватануки — Блокс. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

Японец Есукэ Ватануки сыграет против бельгийца Александра Блокса в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ватануки — Блокс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ватануки

Есукэ пробился в основную сетку через квалификацию.

В связи с тем, что он по-прежнему находится в конце второй сотни рейтинга, ему приходится принимать участие в отборе даже на «челленджерах».

Но также стоит отметить, что его падение связано с травмой. В прошлом году Ватануки провел лишь два десятка матчей.

В текущем сезоне лучшим результатом Ватануки пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На американском «тысячнике» он выиграл у Александар Бублика, Томаша Махача и Фрэнсиса Тиафо.

Прогнозы на теннис

Ватануки пропустил грунтовую часть сезона, продолжая играть на харде на уровне «челленджеров».

Блокс

Александр не так давно поднялся в рейтинге на 143-ю строчку. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.

Сразу надо сказать, что бельгиец ранее никогда не играл на траве. Матч против Ватануки станет для него дебютным на этом покрытии.

В этом году 20-летний теннисист провел 27 матчей — и на этом отрезке у него 15 побед и 12 поражений.

В конце января Блокс выиграл «челленджер» в португальском Оэйраше. С тех пор он ни разу не проходил дальше четвертьфинала на турнира такого же уровня.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ватануки в этом матче можно поставить за 1.60, победу Блокса букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: в 2023-м японец обыграл бельгийца в квалификации «Мастерса» в Майами. Через год бельгиец взял реванш, победив Ватануки на «челленджере» в Кобе. При этом в обоих случаях им потребовалась дополнительная партия. Скорее всего, они снова проведут затяжной матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.