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    Анисимов и Таусон дойдут до решающего тай-брейка?

    Таусон — Анисимова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Таусон — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против датчанки Клары Таусон в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таусон — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 30 Мая 2025 года

    Клара Таусон

  • Дания
    •  Клара Таусон 12:00 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
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    Таусон

    Клара третий год подряд прошла на французском мэйджоре не менее двух раундов.

    В прошлом сезоне теннисистка из Дании добралась до 1/8 финала, где уступила Онс Жабер.

    В стартовом матче на текущем турнире Таусон одержала победу над полькой Магдой Линетт — 6:4, 4:6, 6:1.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Таусон в этом сезоне еще ни разу не выигрывала на грунте больше двух матчей.

    Анисимова

    Аманда пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

    В первом раунде американка встречалась с Ольгой Данилович, которая снялась при счете 6:3, 4:1 в пользу соперницы.

    Во втором круге Анисимова разгромила представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:0, 6:2.

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    Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается победа на «тысячнике» в Дохе, благодаря которой она дебютировала в топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 2.40, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: в таком матче точно точно нет смысла ставить на исход. Скорее всего, американка и датчанка устроят серьезные разборки за место в 1/8 финала.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Таусон — Анисимова?

    Матч Таусон — Анисимова состоится 30 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Таусон — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Таусон — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Таусон — Анисимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Таусон — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 2.40, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.57.

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