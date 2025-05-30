Таусон — Анисимова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Американка Аманда Анисимова сыграет против датчанки Клары Таусон в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таусон — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Таусон

Клара третий год подряд прошла на французском мэйджоре не менее двух раундов.

В прошлом сезоне теннисистка из Дании добралась до 1/8 финала, где уступила Онс Жабер.

В стартовом матче на текущем турнире Таусон одержала победу над полькой Магдой Линетт — 6:4, 4:6, 6:1.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Таусон в этом сезоне еще ни разу не выигрывала на грунте больше двух матчей.

Анисимова

Аманда пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

В первом раунде американка встречалась с Ольгой Данилович, которая снялась при счете 6:3, 4:1 в пользу соперницы.

Во втором круге Анисимова разгромила представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:0, 6:2.

Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается победа на «тысячнике» в Дохе, благодаря которой она дебютировала в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 2.40, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: в таком матче точно точно нет смысла ставить на исход. Скорее всего, американка и датчанка устроят серьезные разборки за место в 1/8 финала.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.