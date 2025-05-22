Ли — Джойнт. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч в Рабате, 22 мая 2025 года

Американка Энн Ли и австралийка Майа Джойнт встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 22 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Энн Ли

Нельзя говорить, что Ли одна из самых известных американских теннисисток в туре, но время от времени она демонстрирует просто отменный теннис.

После победы над Тимофеевой ей предстояло встретиться с Баптист, где Энн совсем не выглядела фавориткой.

Как и ожидалось, матч получился предельно тяжелым, но в трех партиях дальше по дистанции прошла именно Ли.

Сейчас ей предстоит встретиться с продолжающей прогрессировать Джойнт, и никто не рискнет отдавать гарантированную победу именно Ли.

Майа Джойнт

В свои 19 лет Джойнт играет в теннис не по годам зрело, и если продолжит прогрессировать в таком же темпе, то вполне может претендовать на звание сильнейшей теннисистки страны.

Прогнозы на теннис

Майа сыграла на турнире в Рабате два матча, и ни в одном из них не испытала никаких сложностей с добычей побед.

Первый матч против Конюх так и вовсе выглядел послетренировочным, а в следующей игре против Волынец американка совсем не могла ничего вразумительного продемонстрировать на корте.

В игре против Ли австралийке нужно играть с оглядкой на оборону, ибо американка наказывает за оплошности моментально.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Ли — 1.98, победа Джойнт — 1.83.

Прогноз: Ли сможет выдержать давление и одержит победу в предстоящем матче.

Ставка: П1 за 1.98.

Альтернативный прогноз: Получится упорная игра, где будет достаточное количество геймов, которыми можно будет насладиться.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.44.