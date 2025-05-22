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    Ли справится с юной австралийкой?

    Ли — Джойнт. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч в Рабате, 22 мая 2025 года

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    Энн Ли
    Американка Энн Ли и австралийка Майа Джойнт встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 22 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Энн Ли

    Нельзя говорить, что Ли одна из самых известных американских теннисисток в туре, но время от времени она демонстрирует просто отменный теннис.

    После победы над Тимофеевой ей предстояло встретиться с Баптист, где Энн совсем не выглядела фавориткой.

    Как и ожидалось, матч получился предельно тяжелым, но в трех партиях дальше по дистанции прошла именно Ли.

    Сейчас ей предстоит встретиться с продолжающей прогрессировать Джойнт, и никто не рискнет отдавать гарантированную победу именно Ли.

    Майа Джойнт

    В свои 19 лет Джойнт играет в теннис не по годам зрело, и если продолжит прогрессировать в таком же темпе, то вполне может претендовать на звание сильнейшей теннисистки страны.

    Прогнозы на теннис

    Майа сыграла на турнире в Рабате два матча, и ни в одном из них не испытала никаких сложностей с добычей побед.

    Первый матч против Конюх так и вовсе выглядел послетренировочным, а в следующей игре против Волынец американка совсем не могла ничего вразумительного продемонстрировать на корте.

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    В игре против Ли австралийке нужно играть с оглядкой на оборону, ибо американка наказывает за оплошности моментально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Ли — 1.98, победа Джойнт — 1.83.

    Прогноз: Ли сможет выдержать давление и одержит победу в предстоящем матче.

    Ставка: П1 за 1.98.

    Альтернативный прогноз: Получится упорная игра, где будет достаточное количество геймов, которыми можно будет насладиться.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.44.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ли — Джойнт?

    Матч Ли — Джойнт состоится 22 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ли — Джойнт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ли — Джойнт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ли — Джойнт?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ли — Джойнт?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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