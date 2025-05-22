Ли — Джойнт. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч в Рабате, 22 мая 2025 года

Энн Ли
Нельзя говорить, что Ли одна из самых известных американских теннисисток в туре, но время от времени она демонстрирует просто отменный теннис.
После победы над Тимофеевой ей предстояло встретиться с Баптист, где Энн совсем не выглядела фавориткой.
Как и ожидалось, матч получился предельно тяжелым, но в трех партиях дальше по дистанции прошла именно Ли.
Сейчас ей предстоит встретиться с продолжающей прогрессировать Джойнт, и никто не рискнет отдавать гарантированную победу именно Ли.
Майа Джойнт
В свои 19 лет Джойнт играет в теннис не по годам зрело, и если продолжит прогрессировать в таком же темпе, то вполне может претендовать на звание сильнейшей теннисистки страны.
Майа сыграла на турнире в Рабате два матча, и ни в одном из них не испытала никаких сложностей с добычей побед.
Первый матч против Конюх так и вовсе выглядел послетренировочным, а в следующей игре против Волынец американка совсем не могла ничего вразумительного продемонстрировать на корте.
В игре против Ли австралийке нужно играть с оглядкой на оборону, ибо американка наказывает за оплошности моментально.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Ли — 1.98, победа Джойнт — 1.83.
Прогноз: Ли сможет выдержать давление и одержит победу в предстоящем матче.
- 1.81Матеас — Осорио Серрано: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.52Калинская — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.69Бадоса — Самсонова: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Ставка: П1 за 1.98.
Альтернативный прогноз: Получится упорная игра, где будет достаточное количество геймов, которыми можно будет насладиться.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.44.