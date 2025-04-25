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    Сможет ли Руне продлить победную серию?

    Коболли — Руне. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио в первом раунде одержал победу над Фабианом Марожаном — 7:6, 7:5.

    В первом сете итальянец спас четыре сетбола при счете 3:5. Это был, возможно, ключевой момент.

    На прошлой неделе Коболли провалил турнир в Мюнхене, уступив в стартовом матче представителю Казахстана Александру Шевченко.

    В Монте-Карло Коболли выступил чуть лучше — дошел до второго раунда, где проиграл Артуру Фису.

    Но главным успехом Флавио в этом году пока остается победа на турнире в Бухаресте, благодаря которой он по-прежнему находится в топ-40.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что на всех остальных турнирах ATP в текущем сезоне Коболли в лучшем случае прошел первый круг.

    Руне

    Хольгер тем временем стал главным героем прошлой недели.

    Вопреки ожиданиям, теннисист из Дании выиграл турнир в Барселоне.

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    • Более того, в финале Руне одержал победу над Карлосом Алькарасом (7:6, 6:2).

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    В остальных матчах на каталонском «пятисотнике» Хольгер выиграл у Альберта Рамоса, Себастьяна Баэса, Каспера Рууда и Карена Хачанова.

    Благодаря этой победе Руне вернулся в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.60, победу Руне букмекеры предлагают за 1.29.

    Прогноз: в прошлом году у Хольгера был тяжелейший пятисетовый матч против итальянца на Ролан Гаррос. Плюс есть ощущение, что после успешной, но при этом изнурительной недели в Барселоне датчанин, возможно, не успел как следует восстановиться к «Мастерсу» в столице Испании. Вполне вероятно, что Коболли удастся избежать поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коболли — Руне?

    Матч Коболли — Руне состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Коболли — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коболли — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коболли — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коболли — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.60, победу Руне букмекеры предлагают за 1.29.

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