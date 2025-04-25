Коболли — Руне. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио в первом раунде одержал победу над Фабианом Марожаном — 7:6, 7:5.

В первом сете итальянец спас четыре сетбола при счете 3:5. Это был, возможно, ключевой момент.

На прошлой неделе Коболли провалил турнир в Мюнхене, уступив в стартовом матче представителю Казахстана Александру Шевченко.

В Монте-Карло Коболли выступил чуть лучше — дошел до второго раунда, где проиграл Артуру Фису.

Но главным успехом Флавио в этом году пока остается победа на турнире в Бухаресте, благодаря которой он по-прежнему находится в топ-40.

Прогнозы на теннис

Интересно, что на всех остальных турнирах ATP в текущем сезоне Коболли в лучшем случае прошел первый круг.

Руне

Хольгер тем временем стал главным героем прошлой недели.

Вопреки ожиданиям, теннисист из Дании выиграл турнир в Барселоне.

Более того, в финале Руне одержал победу над Карлосом Алькарасом (7:6, 6:2).

В остальных матчах на каталонском «пятисотнике» Хольгер выиграл у Альберта Рамоса, Себастьяна Баэса, Каспера Рууда и Карена Хачанова.

Благодаря этой победе Руне вернулся в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.60, победу Руне букмекеры предлагают за 1.29.

Прогноз: в прошлом году у Хольгера был тяжелейший пятисетовый матч против итальянца на Ролан Гаррос. Плюс есть ощущение, что после успешной, но при этом изнурительной недели в Барселоне датчанин, возможно, не успел как следует восстановиться к «Мастерсу» в столице Испании. Вполне вероятно, что Коболли удастся избежать поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.