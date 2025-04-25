Коболли — Руне. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Коболли
Флавио в первом раунде одержал победу над Фабианом Марожаном — 7:6, 7:5.
В первом сете итальянец спас четыре сетбола при счете 3:5. Это был, возможно, ключевой момент.
На прошлой неделе Коболли провалил турнир в Мюнхене, уступив в стартовом матче представителю Казахстана Александру Шевченко.
В Монте-Карло Коболли выступил чуть лучше — дошел до второго раунда, где проиграл Артуру Фису.
Но главным успехом Флавио в этом году пока остается победа на турнире в Бухаресте, благодаря которой он по-прежнему находится в топ-40.
Интересно, что на всех остальных турнирах ATP в текущем сезоне Коболли в лучшем случае прошел первый круг.
Руне
Хольгер тем временем стал главным героем прошлой недели.
Вопреки ожиданиям, теннисист из Дании выиграл турнир в Барселоне.
Более того, в финале Руне одержал победу над Карлосом Алькарасом (7:6, 6:2).
В остальных матчах на каталонском «пятисотнике» Хольгер выиграл у Альберта Рамоса, Себастьяна Баэса, Каспера Рууда и Карена Хачанова.
Благодаря этой победе Руне вернулся в топ-10.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.60, победу Руне букмекеры предлагают за 1.29.
Прогноз: в прошлом году у Хольгера был тяжелейший пятисетовый матч против итальянца на Ролан Гаррос. Плюс есть ощущение, что после успешной, но при этом изнурительной недели в Барселоне датчанин, возможно, не успел как следует восстановиться к «Мастерсу» в столице Испании. Вполне вероятно, что Коболли удастся избежать поражения с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.