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    Сможет ли Хачанов обыграть Давидовича-Фокину?

    Хачанов — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Барселоне 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Давидович-Фокина
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен впервые в сезоне дошел до четвертьфинала.

    А еще он впервые после Открытого чемпионата Австралии выиграла два матча подряд.

    В стартовом матче на этой неделе Хачанов одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:7, 6:4, 6:3.

    Во втором раунде он обыграл Хауме Муньяра — 7:5, 6:4. Это в каком-то смысле парадоксальный случай: матч получился напряженным, но при этом Хачанов зачастую играл значительно лучше испанца.

    Прогнозы на теннис

    Ранее Хачанов ни разу не проходил в Барселоне дальше 1/4 финала.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем продолжает подтверждать, что его предыдущие успехи в этом году были частью общей тенденции — похоже, все идет к тому, что он снова приблизится к дебюту в топ-20.

    На текущем турнире испанский теннисист пока не отдал ни одного сета.

    Во втором круге Давидович-Фокина одержал победу над Андреем Рублевым — 7:5, 6:4.

    В первом сете Алехандро сделал ключевой брейк при счете 5:5, а во втором — при 4:4. Очевидно, что соперник не справился с волнением.

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    Давидович-Фокина выиграл шесть из семи предыдущих матчей. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.30, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: будет непросто, но нет сомнений, что Карен способен на равных играть против испанца, который проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. В предстоящем матче Хачанов и Давидович-Фокина могут дойти даже до решающего тай-брейка.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Давидович-Фокина?

    Матч Хачанов — Давидович-Фокина состоится 18 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.30, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.57.

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    Хачанов — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 18.04.202512:00. Сможет ли Хачанов обыграть Давидовича-Фокину?
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