Хачанов
Карен впервые в сезоне дошел до четвертьфинала.
А еще он впервые после Открытого чемпионата Австралии выиграла два матча подряд.
В стартовом матче на этой неделе Хачанов одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:7, 6:4, 6:3.
Во втором раунде он обыграл Хауме Муньяра — 7:5, 6:4. Это в каком-то смысле парадоксальный случай: матч получился напряженным, но при этом Хачанов зачастую играл значительно лучше испанца.
Ранее Хачанов ни разу не проходил в Барселоне дальше 1/4 финала.
Давидович-Фокина
Алехандро тем временем продолжает подтверждать, что его предыдущие успехи в этом году были частью общей тенденции — похоже, все идет к тому, что он снова приблизится к дебюту в топ-20.
На текущем турнире испанский теннисист пока не отдал ни одного сета.
Во втором круге Давидович-Фокина одержал победу над Андреем Рублевым — 7:5, 6:4.
В первом сете Алехандро сделал ключевой брейк при счете 5:5, а во втором — при 4:4. Очевидно, что соперник не справился с волнением.
Давидович-Фокина выиграл шесть из семи предыдущих матчей. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.30, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: будет непросто, но нет сомнений, что Карен способен на равных играть против испанца, который проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. В предстоящем матче Хачанов и Давидович-Фокина могут дойти даже до решающего тай-брейка.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.