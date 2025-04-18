Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен впервые в сезоне дошел до четвертьфинала.

А еще он впервые после Открытого чемпионата Австралии выиграла два матча подряд.

В стартовом матче на этой неделе Хачанов одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:7, 6:4, 6:3.

Во втором раунде он обыграл Хауме Муньяра — 7:5, 6:4. Это в каком-то смысле парадоксальный случай: матч получился напряженным, но при этом Хачанов зачастую играл значительно лучше испанца.

Прогнозы на теннис

Ранее Хачанов ни разу не проходил в Барселоне дальше 1/4 финала.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем продолжает подтверждать, что его предыдущие успехи в этом году были частью общей тенденции — похоже, все идет к тому, что он снова приблизится к дебюту в топ-20.

На текущем турнире испанский теннисист пока не отдал ни одного сета.

Во втором круге Давидович-Фокина одержал победу над Андреем Рублевым — 7:5, 6:4.

В первом сете Алехандро сделал ключевой брейк при счете 5:5, а во втором — при 4:4. Очевидно, что соперник не справился с волнением.

Давидович-Фокина выиграл шесть из семи предыдущих матчей. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.30, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: будет непросто, но нет сомнений, что Карен способен на равных играть против испанца, который проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. В предстоящем матче Хачанов и Давидович-Фокина могут дойти даже до решающего тай-брейка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.