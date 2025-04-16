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    Руне снова проиграет Баэсу?

    Руне — Баэс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Баэс
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 16 Апреля 2025 года

    Хольгер Руне

  • Дания
    •  Хольгер Руне 11:00 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
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    Руне

    В первом раунде Хольгер обыграл испанца Альберта Рамоса — 7:5, 6:4.

    Несмотря на то, что датчанину все-таки не потребовался дополнительный сет, эту победу все равно сложно назвать убедительной, особенно с учетом того, что сопернику уже 37 лет и не так давно он признался, что собирается завершать карьеру.

    Возможно, Руне еще не успел полностью восстановиться после болезни, которая помешала ему выступить в Монте-Карло.

    Прогнозы на теннис

    На Лазурном берегу Руне не смог завершить матч первого круга против португальца Нуну Боржеша.

    В этом году Хольгер провел 21 матч, и на этом отрезке у него 12 побед и девять поражений.

    Баэс

    Себастьян в стартовом матче одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:1, 7:5.

    В текущем сезоне аргентинец провел на грунте уже 21 матч, а его лучшим результатом пока остается победа на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    Кроме того, Баэс дошел до финала на турнирах в Сантьяго и Бухаресте. В первом случае он проиграл в решающем матче сербу Ласло Джере, а во втором — итальянцу Флавио Коболли.

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    Также стоит отметить, что Баэс пока неудачно выступает на крупных турнирах. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло латиноамериканец не выиграл ни одного матча.

    В предыдущих сезонах Баэс ни разу не выигрывал в Барселоне больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.56, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: Хольгер выиграл только два из пяти предыдущих матчей против аргентинца. Например, в прошлом сезоне Руне проиграл Баэсу в Риме со счетом 6:2, 2:6, 3:6. Есть подозрение, что ничего хорошего датчанина не ждет и в предстоящей встрече.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Руне — Баэс?

    Матч Руне — Баэс состоится 16 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Руне — Баэс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Руне — Баэс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Руне — Баэс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Руне — Баэс?

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.56, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.22.

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