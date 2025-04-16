Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руне

В первом раунде Хольгер обыграл испанца Альберта Рамоса — 7:5, 6:4.

Несмотря на то, что датчанину все-таки не потребовался дополнительный сет, эту победу все равно сложно назвать убедительной, особенно с учетом того, что сопернику уже 37 лет и не так давно он признался, что собирается завершать карьеру.

Возможно, Руне еще не успел полностью восстановиться после болезни, которая помешала ему выступить в Монте-Карло.

Прогнозы на теннис

На Лазурном берегу Руне не смог завершить матч первого круга против португальца Нуну Боржеша.

В этом году Хольгер провел 21 матч, и на этом отрезке у него 12 побед и девять поражений.

Баэс

Себастьян в стартовом матче одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:1, 7:5.

В текущем сезоне аргентинец провел на грунте уже 21 матч, а его лучшим результатом пока остается победа на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, Баэс дошел до финала на турнирах в Сантьяго и Бухаресте. В первом случае он проиграл в решающем матче сербу Ласло Джере, а во втором — итальянцу Флавио Коболли.

Также стоит отметить, что Баэс пока неудачно выступает на крупных турнирах. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло латиноамериканец не выиграл ни одного матча.

В предыдущих сезонах Баэс ни разу не выигрывал в Барселоне больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.56, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: Хольгер выиграл только два из пяти предыдущих матчей против аргентинца. Например, в прошлом сезоне Руне проиграл Баэсу в Риме со счетом 6:2, 2:6, 3:6. Есть подозрение, что ничего хорошего датчанина не ждет и в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.