Франсиско Черундоло
Карлос Алькарас
Серундоло
Франсиско в стартовом матче, как и ожидалось, разгромил Фабио Фоньини — 6:0, 6:3.
Матч с итальянцем стал для аргентинского теннисиста генеральной репетицией перед встречей с одним из фаворитов «тысячника» на Лазурном берегу.
Серундоло прошел хотя бы раунд на седьмом турнире подряд.
Но также стоит обратить внимание, что на каждом из шести предыдущих турниров Серундоло выиграл не менее двух матчей.
Кроме того, в этом сезоне он провел на грунте уже 12 матчей. На этом отрезке у латиноамериканца девять побед и три поражения.
Алькарас
Карлос тем временем сыграет в Монте-Карло второй раз в карьере и впервые с 2022 года.
Три года назад испанец проиграл в стартовом матче американцу Себастьяну Корде.
Сейчас тоже есть опасения, что Алькарас снова разочарует своих поклонников.
После недавних «Мастерсов» в США Алькарас честно признался, что по разным причинам пока не готов конкурировать с Янником Синнером за первую строчку рейтинга. И это с учетом того, что итальянец сейчас не может играть из-за дисквалификации.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Карлитос проиграл в полуфинале Джеку Дрейперу. Но главным разочарованием стало его поражение от бельгийца Давида Гоффена на старте турнира в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 4.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: не все с этим согласятся, но Карлосу действительно не повезло — для первого матча ему достался чересчур неудобный соперник. В прошлом месяце испанец обыграл аргентинца (6:3, 7:6) в Индиан-Уэллс, но сейчас не стоит придавать слишком большое значение этому результату. Первый матч после смены покрытия может стать для Алькараса серьезным испытанием.
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Рекомендуемая ставка: Серундоло выиграет хотя бы один сет за 2.04.