«Мастерс» в Монте-Карло: Алькарас попытается развеять сомнения, а Циципас защитить титул

На этой неделе теннис возвращается в Европу — на красный грунт и в атмосферу «Больших шлемов». В отличие от турниров в феврале и марте, теперь каждая игра будет иметь значение: либо это сам мэйджор (Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open), либо подготовка к нему. Так что отныне это часть большого пути. После пары месяцев «игры ради игры» снова начинаются турниры с настоящими ставками.

Мужской тур отправляется в Монте-Карло — один из самых живописных и знаковых теннисных уголков. Турнир здесь проводят с 1896 года, прямо на берегу Средиземного моря. Несмотря на то что Monte Carlo Masters не является обязательным для участия, сюда всегда приезжает топовый состав, ведь многие игроки ATP живут неподалеку.

Прогнозы на теннис

Лидер рейтинга и местный житель Янник Синнер всё еще не играет, но в списке участников все равно хватает звезд: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Зверев, Каспер Рууд, Джек Дрейпер, Андрей Рублев и, конечно, действующий чемпион Стефанос Циципас.

Вот три главные темы, за которыми мы будем следить на старте большого грунтового сезона.

Алькарас попытается развеять сомнения

После поражения от Давида Гоффена на «Мастерсе» в Майами Карлос Алькарас выглядел максимально разочарованным — возможно, даже больше, чем когда-либо.

— Как я себя чувствую? Ужасно, — сказал он сам себе. — Начало сезона было неплохим, но после этого проигрыша… Даже не знаю, что сказать.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Впервые с 2021 года Алькарас входит в грунтовый сезон без титулов в Индиан-Уэллс или Майами. Да, он — действующий чемпион Ролан Гаррос и Уимблдона, но нестабильность уже не раз мешала ему добиваться результатов на менее престижных, но тоже важных турнирах.

С другой стороны, у него есть шанс начать всё заново. Это его первый приезд в Монте-Карло с 2022 года. На местных кортах он сыграл всего один матч — и тогда проиграл Себастьяну Корде в первом раунде.

Давление минимальное, любимое покрытие — в наличии. При этом очки защищать не нужно. Победа в первом матче будет уже прогрессом. И именно отсюда можно начать улучшать свою форму к Ролан Гаррос.

Как уже говорилось выше, каждое его выступление здесь — это своеобразная репетиция защиты титула в Париже. Но, возможно, сейчас Карлосу стоит вообще забыть про «Шлемы» с их затяжными пятисетовыми матчами — и сосредоточиться на том, чтобы показывать стабильную и качественную игру именно в формате «best-of-three».

Алькарас попал в одну четверть сетки с Андреем Рублевым. Первый матч он сыграет либо против Фабио Фоньини, либо против Франсиско Серундоло.

Циципас и его загадочная серия в Монте-Карло

Циципас выиграл турнир в Монте-Карло трижды за последние четыре года, и это один из самых странных фактов последних лет.

Стефанос Циципас globallookpress.com

У грека всего девять других титулов, при этом только два из них на грунте, и ни одного — на уровне ATP 1000. Но именно здесь он раз за разом находит свою лучшую игру. В прошлом году, например, Циципас обыграл Янника Синнера в полуфинале.

Этот турнир особенный для Циципаса — имя его матери значится среди победителей на почетной доске клуба Monte Carlo Country Club. Возможно, именно эта личная связь вдохновляет его.

Вопрос в том, хватит ли этого вдохновения, чтобы выиграть в Монте-Карло в четвертый раз за пять лет?

Если бы Циципас не был действующим чемпионом, его легко было бы не заметить в турнирной сетке. Пока что в этом сезоне у него был всего один удачный турнир — победа на «пятисотнике» в Дубае. В остальном: поражение в первом раунде на Australian Open и вылет во втором круге в Майами. Сейчас он восьмой в рейтинге, но если проиграет в первых раундах, может последовать за Даниилом Медведевым и выпасть из топ-10.

Что касается сетки, то всё не так уж и плохо. В первом матче Стефаносу предстоит сыграть либо с Джорданом Томпсоном, либо с Джованни Мпетши-Перрикаром. Далее — возможные встречи с Хольгером Руне и первым сеяным Александром Зверевым.

На кого еще стоит обратить внимание

Пожалуй, главное разочарование в этом розыгрыше — отсутствие двух главных молодых сенсаций сезона: Якуба Меншика и Жоау Фонсеки. С ними сетка выглядела бы куда живее. Но и без них хватает интересных матчей.

Новак Джокович globallookpress.com

Иржи Легечка против Себастьяна Корды — оба давно «просятся» на хороший результат во время грунтового отрезка сезона. Победитель может быстро выйти на Зверева, который очень далек от своей лучшей формы.

Даниил Медведев против Карена Хачанова — год назад здесь победил Хачанов. Продолжится ли спад Медведева на грунте в 2025 году?

Бен Шелтон против Алехандро Давидовича Фокины, финалиста Монте-Карло 2022 года.

Артур Фис против Таллона Грикспора — не самый громкий матч, но с потенциалом на красивую битву.

Возможная встреча Зверева и Маттео Берреттини во втором круге, если итальянец пройдет первый раунд.

А что насчет Новака Джоковича? В Майами он дошел до финала, но теперь — быстрое переключение: другой континент, другое покрытие. Последние годы здесь были не слишком удачными для него: ранние поражения в 2021, 2022 и 2023-м. Правда, в прошлом сезоне он дошел до полуфинала.

В стартовом матче соперником Новака будет либо Стэн Вавринка, либо Алехандро Табило. В одну четверть с сербом попали Даниил Медведев, Алекс Де Минор и Григор Димитров.