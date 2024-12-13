Россиянка Эрика Андреева сыграет против швейцарки Селин Наэф в четвертьфинале турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наэф — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Наэф

Селин легко преодолела два предыдущих раунда, подтвердив в обоих случаях статус фаворита.

Но здесь важно отметить, что швейцарская теннисистка до сих пор отдала лишь шесть геймов.

В первом матче Наэф разгромила француженку Осеан Доден — 6:3, 6:1.

После этого 19-летняя Наэф не оставила шансов японке Саре Сайто — 6:0, 6:2.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Селин, которая находится в конце второй сотни рейтинга, выиграла не менее двух матчей на пять из шести последних турниров.

Андреева

Эрика второй год подряд добралась в Лиможе до четвертьфинала. Теперь осталось сделать еще один шаг, чтобы защитить заработанные здесь очки в 2023-м.

В отличие от Наэф, Андреева уже проиграла один сет на текущем турнире. Во втором раунде у нее было непростой матч против Катинки фон Дайхманн, которая перед этим остановила Полину Кудерметову.

Эрика дожала представительницу Лихтенштейна только в третьей партии — 6:3, 2:6, 6:3.

В первом круге 20-летняя Андреева одержала победу над Ипек Оз из Турции — 6:3, 2:6, 6:3.

В случае победы в Лиможе Андреева вернется в топ-70.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток в этом матче равные шансы на победу — и на Андрееву, и на Наэф можно поставить за 1.86.

Прогноз: в прошлом году Эрика обыграла Селин в трехсетовом матче на турнире в Андорре. Скорее всего, им снова понадобится дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.96.