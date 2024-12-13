Наэф
Селин легко преодолела два предыдущих раунда, подтвердив в обоих случаях статус фаворита.
Но здесь важно отметить, что швейцарская теннисистка до сих пор отдала лишь шесть геймов.
В первом матче Наэф разгромила француженку Осеан Доден — 6:3, 6:1.
После этого 19-летняя Наэф не оставила шансов японке Саре Сайто — 6:0, 6:2.
Также стоит отметить, что Селин, которая находится в конце второй сотни рейтинга, выиграла не менее двух матчей на пять из шести последних турниров.
Андреева
Эрика второй год подряд добралась в Лиможе до четвертьфинала. Теперь осталось сделать еще один шаг, чтобы защитить заработанные здесь очки в 2023-м.
В отличие от Наэф, Андреева уже проиграла один сет на текущем турнире. Во втором раунде у нее было непростой матч против Катинки фон Дайхманн, которая перед этим остановила Полину Кудерметову.
Эрика дожала представительницу Лихтенштейна только в третьей партии — 6:3, 2:6, 6:3.
В первом круге 20-летняя Андреева одержала победу над Ипек Оз из Турции — 6:3, 2:6, 6:3.
В случае победы в Лиможе Андреева вернется в топ-70.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток в этом матче равные шансы на победу — и на Андрееву, и на Наэф можно поставить за 1.86.
Прогноз: в прошлом году Эрика обыграла Селин в трехсетовом матче на турнире в Андорре. Скорее всего, им снова понадобится дополнительная партия.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.96.