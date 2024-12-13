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    Андреева и Наэф снова проведут больше 20 геймов?

    Наэф — Андреева. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Лиможе 13 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Наэф — Андреева
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против швейцарки Селин Наэф в четвертьфинале турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наэф — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Наэф

    Селин легко преодолела два предыдущих раунда, подтвердив в обоих случаях статус фаворита.

    Но здесь важно отметить, что швейцарская теннисистка до сих пор отдала лишь шесть геймов.

    В первом матче Наэф разгромила француженку Осеан Доден — 6:3, 6:1.

    После этого 19-летняя Наэф не оставила шансов японке Саре Сайто — 6:0, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Селин, которая находится в конце второй сотни рейтинга, выиграла не менее двух матчей на пять из шести последних турниров.

    Андреева

    Эрика второй год подряд добралась в Лиможе до четвертьфинала. Теперь осталось сделать еще один шаг, чтобы защитить заработанные здесь очки в 2023-м.

    В отличие от Наэф, Андреева уже проиграла один сет на текущем турнире. Во втором раунде у нее было непростой матч против Катинки фон Дайхманн, которая перед этим остановила Полину Кудерметову.

    Эрика дожала представительницу Лихтенштейна только в третьей партии — 6:3, 2:6, 6:3.

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    В первом круге 20-летняя Андреева одержала победу над Ипек Оз из Турции — 6:3, 2:6, 6:3.

    В случае победы в Лиможе Андреева вернется в топ-70.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток в этом матче равные шансы на победу — и на Андрееву, и на Наэф можно поставить за 1.86.

    Прогноз: в прошлом году Эрика обыграла Селин в трехсетовом матче на турнире в Андорре. Скорее всего, им снова понадобится дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.96.

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    Наэф — Андреева: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.12.2024. Прогнозы на теннис. Андреева и Наэф снова проведут больше 20 геймов?
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