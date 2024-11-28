Имер
Шведский теннисист в первом круге одержал победу над россиянином Алексеем Захаровым — 7:6, 6:4.
На прошлой неделе Имер выиграл один матч в Иокогаме — во втором круге его остановил австралиец Джеймс Маккейб.
Примечательно, что дальше второго круга Имер последний раз проходил еще в середине мая на грунтовом «челленджере» в Оэйраше.
С тех пор 28-летний теннисист выиграл на уровне основной сетки лишь пять матчей и свалился в рейтинге за пределы топ-300.
Ту
Австралиец в первом матче легко выиграл у японца Юа Таки (6:2, 6:3), который до этого провел лишь небольшое количество матчей на «фьючерсах».
На прошлой неделе Ту остановился в шаге от титула на турнире в Иокогаме. В решающем матче 28-летний теннисист уступил японцу Юте Симидзу.
Еще одним успехом Ли этой осенью стал выход в основную сетку «Мастерса» в Шанхае. Правда, там он сразу проиграл американцу Маркосу Гирону.
Ну и стоит обратить внимание на то, что Ли взял сет в матче с Карлосом Алькарасом в первом круге Открытого чемпионата США.
Вполне вероятно, что на этой неделе Ту снова попадет в четверку лучших.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Имера в этом матче можно поставить за 2.30, победу Ли букмекеры предлагают за 1.56.
Прогноз: в отличие от шведа, австралиец не похож на теннисиста-путешественника. Вполне вероятно, что Ли хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Ли Ту в двух сетах за 2.39.