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    Ли Ту обыграет Имера с разгромным счетом?

    Имер — Ту. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Йоккаити 28 ноября 2024 года

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    Элиас Имер
    Швед Элиас Имер сыграет против австралийца Ли Ту во втором круге «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Имер — Ту, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Имер

    Шведский теннисист в первом круге одержал победу над россиянином Алексеем Захаровым — 7:6, 6:4.

    На прошлой неделе Имер выиграл один матч в Иокогаме — во втором круге его остановил австралиец Джеймс Маккейб.

    Примечательно, что дальше второго круга Имер последний раз проходил еще в середине мая на грунтовом «челленджере» в Оэйраше.

    Прогнозы на теннис

    С тех пор 28-летний теннисист выиграл на уровне основной сетки лишь пять матчей и свалился в рейтинге за пределы топ-300.

    Ту

    Австралиец в первом матче легко выиграл у японца Юа Таки (6:2, 6:3), который до этого провел лишь небольшое количество матчей на «фьючерсах».

    На прошлой неделе Ту остановился в шаге от титула на турнире в Иокогаме. В решающем матче 28-летний теннисист уступил японцу Юте Симидзу.

    Еще одним успехом Ли этой осенью стал выход в основную сетку «Мастерса» в Шанхае. Правда, там он сразу проиграл американцу Маркосу Гирону.

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    Ну и стоит обратить внимание на то, что Ли взял сет в матче с Карлосом Алькарасом в первом круге Открытого чемпионата США.

    Вполне вероятно, что на этой неделе Ту снова попадет в четверку лучших.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Имера в этом матче можно поставить за 2.30, победу Ли букмекеры предлагают за 1.56.

    Прогноз: в отличие от шведа, австралиец не похож на теннисиста-путешественника. Вполне вероятно, что Ли хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Ли Ту в двух сетах за 2.39.

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    Имер — Ту: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на теннис. Ли Ту обыграет Имера с разгромным счетом?
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