Швед Элиас Имер сыграет против австралийца Ли Ту во втором круге «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Имер — Ту, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Имер

Шведский теннисист в первом круге одержал победу над россиянином Алексеем Захаровым — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе Имер выиграл один матч в Иокогаме — во втором круге его остановил австралиец Джеймс Маккейб.

Примечательно, что дальше второго круга Имер последний раз проходил еще в середине мая на грунтовом «челленджере» в Оэйраше.

Прогнозы на теннис

С тех пор 28-летний теннисист выиграл на уровне основной сетки лишь пять матчей и свалился в рейтинге за пределы топ-300.

Ту

Австралиец в первом матче легко выиграл у японца Юа Таки (6:2, 6:3), который до этого провел лишь небольшое количество матчей на «фьючерсах».

На прошлой неделе Ту остановился в шаге от титула на турнире в Иокогаме. В решающем матче 28-летний теннисист уступил японцу Юте Симидзу.

Еще одним успехом Ли этой осенью стал выход в основную сетку «Мастерса» в Шанхае. Правда, там он сразу проиграл американцу Маркосу Гирону.

Ну и стоит обратить внимание на то, что Ли взял сет в матче с Карлосом Алькарасом в первом круге Открытого чемпионата США.

Вполне вероятно, что на этой неделе Ту снова попадет в четверку лучших.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Имера в этом матче можно поставить за 2.30, победу Ли букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в отличие от шведа, австралиец не похож на теннисиста-путешественника. Вполне вероятно, что Ли хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Ли Ту в двух сетах за 2.39.