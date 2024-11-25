Сербка Нина Стоянович сыграет против аргентинки Марии Лурдес в финале турнира WTA 125 в Колине (Чили). Матч пройдет 25 ноября, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Стоянович — Карле, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Стоянович

Нина полностью пропустила прошлый сезон и значительную часть текущего, из-за чего оказалась за пределами топ-400.

Но сербская теннисистка, похоже, всерьез настроена вернуться в первую сотню рейтинга.

На этой неделе Стоянович до сих пор не отдала ни одного сета.

Уже в первом раунде она одержала уверенную победу над 86-й ракеткой мира Сюзан Ламенс, которая в конце октября выиграла турнир в Осаке.

Прогнозы на теннис

В следующих раундах Стоянович спокойно переиграла украинку Александру Олийникову, Дарью Семенистую из Латвии и талантливую чешку Сару Бейлек.

Карле

Аргентинская теннисистка второй год подряд дошла в Колине до финала. В 2023-м она проиграла в решающем матче бразильянке Лауре Пигосси.

В первом раунде текущего турнира Карле разгромила американку Робин Андерсон, а во втором — одержала волевую победу над француженкой Леолией Жанжан.

В четвертьфинале 24-летняя Карле выиграла у румынки Джорджи Крэчун, а в полуфинале — у египтянки Майар Шериф (6:3, 6:1), победу которой перед матчем предлагали всего лишь за 1.37.

В первой половине сезона Карле выиграла два грунтовых турнира ITF в Испании. Но ее главным успехом стал выход в третий круг «тысячника» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стоянович в этом матче можно поставить за 2.26, победу Карле букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: в октябре Нина проиграла Марии Лурдес на харде в Барселоне — 6:3, 6:7, 2:6. Скорее всего, в предстоящем матче сербка и аргентинка снова проведут больше 20 геймов, только не факт, что на этот раз выиграет Карле.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.