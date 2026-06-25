Давидович-Фокина обыграет Марожана и выйдет в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира на Мальорке, ставка за 2.35

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против венгра Фабиана Марожана в 1/2 финала турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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Марожан

Фабиан третий раз в сезоне вышел в полуфинал турнира ATP.

В Окленде и Бухаресте венгерский теннисист не смог пройти эту стадию.

В первом круге текущего турнира у него был тяжелейший матч против словака Алекса Молчана — 2:6, 7:6, 7:6.

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Во втором раунде Марожан спокойно обыграл чилийца Алехандро Табило — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Марожан одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 6:3.

На прошлой неделе Фабиан проиграл американцу Тейлору Фрицу во втором круге «пятисотника» в Галле, а перед этим уступил бельгийцу Готье Онклену на старте турнира в Штутгарте.

У Марожана пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 15 побед и 16 поражений.

Давидович-Фокина

Алехандро попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче испанский теннисист одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Давидович-Фокина, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:3, 6:3.

На прошлой неделе Давидович-Фокина дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне. Прежде чем уступить Томми Полу, он обыграл Кэмерона Норри и Корантена Муте.

На турнире в Штутгарте Алехандро проиграл в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Давидович-Фокина выиграл 17 из 30-ти матчей в текущем сезоне.

В этом году 27-летний испанец пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.85, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: два года назад Алехандро обыграл Фабиана на харде в Дубае со счетом 6:3, 4:6, 6:1.

Логично предположить, что в предстоящий матч тоже может перейти в третий сет.

2.35 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Марожан — Давидович-Фокина принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.35.