Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против немки Татьяны Марии в полуфинале турнира WTA 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Мария
Татьяна второй раз в сезоне вышел в полуфинал турнира WTA.
На грунтовом турнире во французском Руане немецкая теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв украинке Марте Костюк.
В первом матче на этой неделе Мария выиграла у 14-й ракетки мира Жасмин Паолини — 6:4, 6:3.
Во втором раунде 38-летняя немка разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.
В четвертьфинале Мария одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.
Мария выиграла девять из 12-ти матчей на траве в этом сезоне.
Остапенко
Алена начала турнир с разгромной победы над британкой Франческой Джонс — 6:2, 6:2.
Во втором раунде теннисистка из Латвии одержала волевую победу над венгеркой Панной Удварди — 3:6, 6:1, 6:2.
В четвертьфинале Остапенко разгромила турчанку Зейнеп Сёнмез — 6:3, 6:0.
В этом году Остапенко пока ни разу не проходила дальше полуфинала.
Алена выиграла 19 из 32-х матчей в текущем сезоне. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 2.52, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: четыре года назад Мария обыграла Остапенко на Уимблдоне со счетом 5:7, 7:5, 7:5.
Скорее всего, у Алены снова будут проблемы в матче против немецкой теннисистки.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.