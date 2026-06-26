прогноз на матч 1/2 финала турнира в Истборне, ставка за 1.96

Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против немки Татьяны Марии в полуфинале турнира WTA 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Мария

Татьяна второй раз в сезоне вышел в полуфинал турнира WTA.

На грунтовом турнире во французском Руане немецкая теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв украинке Марте Костюк.

В первом матче на этой неделе Мария выиграла у 14-й ракетки мира Жасмин Паолини — 6:4, 6:3.

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Во втором раунде 38-летняя немка разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.

В четвертьфинале Мария одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.

Мария выиграла девять из 12-ти матчей на траве в этом сезоне.

Остапенко

Алена начала турнир с разгромной победы над британкой Франческой Джонс — 6:2, 6:2.

Во втором раунде теннисистка из Латвии одержала волевую победу над венгеркой Панной Удварди — 3:6, 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Остапенко разгромила турчанку Зейнеп Сёнмез — 6:3, 6:0.

В этом году Остапенко пока ни разу не проходила дальше полуфинала.

Алена выиграла 19 из 32-х матчей в текущем сезоне. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 2.52, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: четыре года назад Мария обыграла Остапенко на Уимблдоне со счетом 5:7, 7:5, 7:5.

Скорее всего, у Алены снова будут проблемы в матче против немецкой теннисистки.

1.96 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Мария — Остапенко позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.