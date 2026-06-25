Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира ATP 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.
Дрейпер
Джек проводит первый турнир после очередной травмы.
В этом году британский теннисист провел пока лишь 12 матчей (восемь побед, четыре поражения).
На этой неделе Дрейпер пока не проиграл ни одного сета.
В первом круге его соперником был американец Маркос Гирон — 6:4, 7:6.
Во втором раунде Дрейпер выиграл Джека Пиннингтона-Джонса (7:5, 6:4), а в полуфинале — у канадца Габриэля Диалло (6:1, 6:4).
Лучшим результатом Дрейпера в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Эмбер
Юго вышел в полуфинал на втором турнире подряд.
На недавнем «пятисотнике» в Лондоне французский теннисист не смог пройти эту стадию, проиграв американцу Томми Полу.
В первом матче на текущем турнире Эмбер обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 7:6, 6:7, 6:4.
Во втором круге его соперником был американец Дженсон Бруксби — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Эмбер одержал победу над французом Кантеном Алисом — 6:3, 6:4.
В январе Юго дошел до финала на турнире в Аделаиде. Это пока что его лучший результат в этом сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.51, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: оптимальный вариант — ставка на количество сетов или геймов. Вряд ли британец и француз ограничатся двумя сетами. Матч, вероятно, будет затяжным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.