Сможет ли Дрейпер выйти в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Истборне, ставка за 1.94

Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира ATP 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

Кто победит? Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Дрейпер

Джек проводит первый турнир после очередной травмы.

В этом году британский теннисист провел пока лишь 12 матчей (восемь побед, четыре поражения).

На этой неделе Дрейпер пока не проиграл ни одного сета.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В первом круге его соперником был американец Маркос Гирон — 6:4, 7:6.

Во втором раунде Дрейпер выиграл Джека Пиннингтона-Джонса (7:5, 6:4), а в полуфинале — у канадца Габриэля Диалло (6:1, 6:4).

Лучшим результатом Дрейпера в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Эмбер

Юго вышел в полуфинал на втором турнире подряд.

На недавнем «пятисотнике» в Лондоне французский теннисист не смог пройти эту стадию, проиграв американцу Томми Полу.

В первом матче на текущем турнире Эмбер обыграл итальянца Маттиа Беллуччи — 7:6, 6:7, 6:4.

Во втором круге его соперником был американец Дженсон Бруксби — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Эмбер одержал победу над французом Кантеном Алисом — 6:3, 6:4.

В январе Юго дошел до финала на турнире в Аделаиде. Это пока что его лучший результат в этом сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.51, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: оптимальный вариант — ставка на количество сетов или геймов. Вряд ли британец и француз ограничатся двумя сетами. Матч, вероятно, будет затяжным.

1.94 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Дрейпер — Эмбер позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.