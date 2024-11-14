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    Медведев шокирует Синнера?

    Синнер — Медведев. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Итоговый турнир ATP 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник практически гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals. Должно произойти что-то невероятное, чтобы он не смог продолжить борьбу за титул.

    Итальянец выиграл оба предыдущих матча, при этом не отдав ни сета.

    В первом туре Синнер спокойно переиграл австралийца Алекса Де Минора — 6:3, 6:4.

    После этого Синнер одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:4, 6:4. Здесь стоит отдельно отметить, что и в первом сете, и во втором Янник сделал брейк при счете 5:4. Кажется, только он единственный в туре, кто обладает столь коварным хладнокровием.

    Прогнозы на теннис

    Просто напомним, что в 2024 году Синнер проиграл всего лишь шесть матчей.

    Медведев

    Даниил изрядно потрепал свою репутацию в первом матче, но перед заключительным туром он все еще сохраняет шансы на выход из группы.

    В первом туре Медведев проиграл Тейлору Фрицу со счетом 4:6, 3:6. Проблема здесь не в результате, а в том, как россиянин себя вел — это было психологическое фиаско.

    Вопреки ожиданиям, Медведев сумел правильно настроиться на встречу с Алексом Де Минором. Первая ракетка России почти разгромил австралийца — 6:2, 6:4.

    Де Минор потом даже признал, что Медведев сыграл гораздо лучше, чем в большинстве предыдущих матчей.

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    В общем, Медведеву удалось избежать полной катастрофы, но все понимают, что дальнейшие перспективы на этом турнире у него совсем так себе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.19, победу Медведева букмекеры предлагают за 4.70.

    Прогноз: сначала факт — Даниил проиграл восемь из предыдущих девяти матчей против Янника. А теперь вывод: без шансов для Медведева.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.06.

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    Синнер — Медведев: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на теннис. Медведев шокирует Синнера?
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