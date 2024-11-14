Синнер
Янник практически гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals. Должно произойти что-то невероятное, чтобы он не смог продолжить борьбу за титул.
Итальянец выиграл оба предыдущих матча, при этом не отдав ни сета.
В первом туре Синнер спокойно переиграл австралийца Алекса Де Минора — 6:3, 6:4.
После этого Синнер одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:4, 6:4. Здесь стоит отдельно отметить, что и в первом сете, и во втором Янник сделал брейк при счете 5:4. Кажется, только он единственный в туре, кто обладает столь коварным хладнокровием.
Просто напомним, что в 2024 году Синнер проиграл всего лишь шесть матчей.
Медведев
Даниил изрядно потрепал свою репутацию в первом матче, но перед заключительным туром он все еще сохраняет шансы на выход из группы.
В первом туре Медведев проиграл Тейлору Фрицу со счетом 4:6, 3:6. Проблема здесь не в результате, а в том, как россиянин себя вел — это было психологическое фиаско.
Вопреки ожиданиям, Медведев сумел правильно настроиться на встречу с Алексом Де Минором. Первая ракетка России почти разгромил австралийца — 6:2, 6:4.
Де Минор потом даже признал, что Медведев сыграл гораздо лучше, чем в большинстве предыдущих матчей.
В общем, Медведеву удалось избежать полной катастрофы, но все понимают, что дальнейшие перспективы на этом турнире у него совсем так себе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.19, победу Медведева букмекеры предлагают за 4.70.
Прогноз: сначала факт — Даниил проиграл восемь из предыдущих девяти матчей против Янника. А теперь вывод: без шансов для Медведева.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.06.