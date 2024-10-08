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    Сможет ли Кудерметова взять реванш у соперницы?

    Боузкова — Кудерметова. Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч первого круга турнира в Ухане 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Марии Боузковой из Чехии в первом круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 8 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Боузкова

    Мария Боузкова была месяц без игровой практики, последний турнир в котором,спортсменка из Чехии играла, была Гвадалахара. В Мексике Боузкова выиграла у Александры Эала из Филиппин (6:2, 6:2) и у итальянки Лукреции Стефанини (6:2, 6:1).

    Однако на матч четвертьфинала турнира против француженки Каролин Гарсии, тенисистка Боузкова не пришла из-за травмы.

    Сорвенования в Вашингтоне — лучшие в этом сезоне для Марии Боузковой. Чешка дошла до финального поединка, в котором уступила испанской спортсменке Пауле Бадоса (1:6, 6:4, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Мари Боузкова занимает 42 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Кудерметова

    Лишь в трёх турнирах этого сезона Вероника Кудерметова смогла пройти дальше второго круга. В остальных рейтинговых соревнованиях россиянка играла либо в первом, либо во втором раундах.

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    • Лучшего результата Кудерметова добилась в Сеуле, который прошёл в сентябре. 63-я ракетка планеты смогла выйти в полуфинал соревнований. В финал не пустила бразильская соперница Хаддад Майа (4:6, 4:6).

    В американском Чарльстоне Кудерметова смогла порадовать своих поклонников участием в четвертьфинале турнира, в котором сразилась с греческой теннисисткой Марией Саккари (2:6, 4:6).

    Ещё один успешный старт — в Берлине. Вероника на траве смогла дать бой казашке Елене Рыбакиной в рамках 1/8 финала турнира.

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    Последним турниром Вероники Кудерметовой перед стартом в Ухани стал пекинский «тысячник».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.76, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: В этом сезоне теннисистки уже играли между собой на «Ролан Гаррос». В первом круге Открытого чемпионата Франции Боузкова выиграла (6:2, 6:4). История может повториться. Ставим на победу теннисистки из Чехии.

    Рекомендуемая ставка: Победа Боузковой с коэффициентом 2.06.

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    Боузкова — Кудерметова: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова взять реванш у соперницы?
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