Сафиуллин
Роман не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В отборе российский теннисист сначала легко выиграл у китайца Аорана Вана, а потом уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
На прошлой неделе Сафиуллин не сумел защитить очки за прошлогодний финал в Чэнду.
На этот раз он прошел лишь раунд на китайском турнире — после победы над Фабио Фоньини уступил Цзюньчэну Шану.
После «Мастерса» в Монреале 27-летний Сафиуллин прошел первый круг на четырех турнирах подряд. При этом на «челленджере» в американском Кэри он взял титул.
Вавринка
Стэн тем временем получил от организаторов wild card. В Пекине проявили внимательность, учтя тот факт, что швейцарец, скорее всего, проводит последний сезон в карьере.
Свой предыдущий матч Вавринка провел на Открытом чемпионате США — в конце августа он проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи в рамках первого круга.
Летом 39-летний Вавринка выиграл по одному матчу на Уимблдоне и на олимпийском турнире в Париже, а также уступил словаку Лукашу Кляйну на старте турнира в Гштаде.
В этом году бывшая третья ракетка мира пока не выиграл ни одного матча на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.40, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.95.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Романа не будет проблем в предстоящем матче. Чувствуется, что Стэн уже смирился с тем, что его карьера подходит к концу.
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Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.93.