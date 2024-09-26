Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Роман не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В отборе российский теннисист сначала легко выиграл у китайца Аорана Вана, а потом уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

На прошлой неделе Сафиуллин не сумел защитить очки за прошлогодний финал в Чэнду.

На этот раз он прошел лишь раунд на китайском турнире — после победы над Фабио Фоньини уступил Цзюньчэну Шану.

Прогнозы на теннис

После «Мастерса» в Монреале 27-летний Сафиуллин прошел первый круг на четырех турнирах подряд. При этом на «челленджере» в американском Кэри он взял титул.

Вавринка

Стэн тем временем получил от организаторов wild card. В Пекине проявили внимательность, учтя тот факт, что швейцарец, скорее всего, проводит последний сезон в карьере.

Свой предыдущий матч Вавринка провел на Открытом чемпионате США — в конце августа он проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи в рамках первого круга.

Летом 39-летний Вавринка выиграл по одному матчу на Уимблдоне и на олимпийском турнире в Париже, а также уступил словаку Лукашу Кляйну на старте турнира в Гштаде.

В этом году бывшая третья ракетка мира пока не выиграл ни одного матча на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.40, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Романа не будет проблем в предстоящем матче. Чувствуется, что Стэн уже смирился с тем, что его карьера подходит к концу.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.93.