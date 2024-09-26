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    Сафиуллин обыграет Вавринку с разгромным счетом?

    Сафиуллин — Вавринка. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Пекине 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Вавринка
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Роман не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В отборе российский теннисист сначала легко выиграл у китайца Аорана Вана, а потом уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

    На прошлой неделе Сафиуллин не сумел защитить очки за прошлогодний финал в Чэнду.

    На этот раз он прошел лишь раунд на китайском турнире — после победы над Фабио Фоньини уступил Цзюньчэну Шану.

    Прогнозы на теннис

    После «Мастерса» в Монреале 27-летний Сафиуллин прошел первый круг на четырех турнирах подряд. При этом на «челленджере» в американском Кэри он взял титул.

    Вавринка

    Стэн тем временем получил от организаторов wild card. В Пекине проявили внимательность, учтя тот факт, что швейцарец, скорее всего, проводит последний сезон в карьере.

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    • Свой предыдущий матч Вавринка провел на Открытом чемпионате США — в конце августа он проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи в рамках первого круга.

    Летом 39-летний Вавринка выиграл по одному матчу на Уимблдоне и на олимпийском турнире в Париже, а также уступил словаку Лукашу Кляйну на старте турнира в Гштаде.

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    В этом году бывшая третья ракетка мира пока не выиграл ни одного матча на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.40, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: все-таки рискнем предположить, что у Романа не будет проблем в предстоящем матче. Чувствуется, что Стэн уже смирился с тем, что его карьера подходит к концу.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.93.

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    Сафиуллин — Вавринка: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин обыграет Вавринку с разгромным счетом?
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