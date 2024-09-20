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    Машарова — Зигемунд: прогноз и ставка — 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на Машарова — Зигемунд
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    Лаура Зигемунд
    Испанская теннисистка Ребека Машарова сыграет против Лауры Зигемунд из Германии в четвертьфинале турнира WTA в Хуахине (Тайланд). Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 6:00 мск. Ставка и прогноз на матч Машарова — Зигемунд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хуахин. Женщины 20 Сентября 2024 года

    Ребека Масарова (Испания)

  • Хуахин. Женщины
    •  Ребека Масарова (Испания) 06:00 Лаура Зигемунд

    Лаура Зигемунд

  • Германия
    •

    Машарова

    Ребека Машарова из Испании вышла в четвертьфинал тайландского турнира после того, как одержала победу над китайской теннисисткой Синьюй Ван (7:6, 3:6, 7:5). На корте соперницы провели 3 часа 14 минут.

    Машарова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

    В первом круге соревнований в Хуахине Машарова выиграла у Анны Бондарь из Венгрии (3:6, 7:6, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Ребека Машарова в женской теннисной ассоциации занимает 119 место.

    Зигемунд

    В первом круге рейтингового турнира в Хуахине Лаура Зигемунд выиграла у китаянки Сю Ван Ван (7:6, 4:6, 7:6). Время продолжалась 4 часа 9 минут.

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    • По ходу матча Зигемунд совершила 8 ошибок на собственной подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов.

    В стартовой игре рейтингового турнира Зигемунд выиграла у американки Алисии Паркс (6:4, 6:3).

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    Лаура Зигемунд занимает 99 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Зигемунд в этом матче можно поставить за 1.80, победу Машарова букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: Обе теннисистки играют результативно на турнире в Хуахине. Можно сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймом больше 21.5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.80.

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    Машарова — Зигемунд: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на теннис. Кто вырвет путёвку в полуфинал турнира в Хуахине?
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