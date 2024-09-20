Ребека Масарова (Испания)
Лаура Зигемунд
Машарова
Ребека Машарова из Испании вышла в четвертьфинал тайландского турнира после того, как одержала победу над китайской теннисисткой Синьюй Ван (7:6, 3:6, 7:5). На корте соперницы провели 3 часа 14 минут.
Машарова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.
В первом круге соревнований в Хуахине Машарова выиграла у Анны Бондарь из Венгрии (3:6, 7:6, 7:5).
Ребека Машарова в женской теннисной ассоциации занимает 119 место.
Зигемунд
В первом круге рейтингового турнира в Хуахине Лаура Зигемунд выиграла у китаянки Сю Ван Ван (7:6, 4:6, 7:6). Время продолжалась 4 часа 9 минут.
По ходу матча Зигемунд совершила 8 ошибок на собственной подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов.
В стартовой игре рейтингового турнира Зигемунд выиграла у американки Алисии Паркс (6:4, 6:3).
Лаура Зигемунд занимает 99 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Зигемунд в этом матче можно поставить за 1.80, победу Машарова букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: Обе теннисистки играют результативно на турнире в Хуахине. Можно сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймом больше 21.5.
Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.80.