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    Оступится ли Эрика Андреева в первом круге US Open?

    Андреева — Юань. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч первого круга US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Юань
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    Эрика Андреева
    Российская теннисистка Эрика Андреева сыграет против китаянки Юэ Юань в первом круге US Open. Матч пройдёт 26 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Эрика Андреева покидает мексиканский турнир в Монтеррее и переключается на крупный старт — US Open. Что касается завершившегося розыгрыша, то здесь российская теннисистка смогла добраться до четвертьфинала.

    На этой стадии Эрика уступалида новозеландке Лулу Сан (4:6, 3:6). На корте теннисистки провели 1 час и 18 минут игрового времени.

    По ходу поединка Эрика Андреева 5 раз подала навылет и допустили всего лишь 3 ошибки на подаче.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Эрика Андреева в рейтинге WTA занимает 89 место.

    Юань

    Юэ Юань также из Мексиканского турнира перебирается на Открытый чемпионат США. На соревнования в Монтеррее китайская теннисистка не смогла пройти в полуфинал, проиграв в 1/4 россиянке Екатерине Александровой (5:7, 6:7).

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    • Если не брать в расчёт розыгрыш в Мексике, то можно отметить отрицательную серию игр Юань в предыдущих турнирах. Китаянка дальше второго круга так и не смогла пройти. Юань может занести себе в пассив соревнования в Цинциннати, Торонто, на Олимпийских играх и Уимблдоне.

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    Юэ Юань занимает 38 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Юэ Юань в этом матче можно поставить за 1.81, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: Три года назад теннисистки встречались между собой на турнире в Италии. Тогда победу китаянка Юэ Юань (6:2, 7:6). Китаянка может повторить успех, однако Эрика Андреева окрепла за последни три года, так что ставим на победу российской теннисистки. Хотя риск есть.

    Рекомендуемая ставка: Победа Эрики Андреевой с коэффициентом 2.00.

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    Андреева — Юань: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Оступится ли Эрика Андреева в первом круге US Open?
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