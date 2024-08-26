Андреева
Эрика Андреева покидает мексиканский турнир в Монтеррее и переключается на крупный старт — US Open. Что касается завершившегося розыгрыша, то здесь российская теннисистка смогла добраться до четвертьфинала.
На этой стадии Эрика уступалида новозеландке Лулу Сан (4:6, 3:6). На корте теннисистки провели 1 час и 18 минут игрового времени.
По ходу поединка Эрика Андреева 5 раз подала навылет и допустили всего лишь 3 ошибки на подаче.
Эрика Андреева в рейтинге WTA занимает 89 место.
Юань
Юэ Юань также из Мексиканского турнира перебирается на Открытый чемпионат США. На соревнования в Монтеррее китайская теннисистка не смогла пройти в полуфинал, проиграв в 1/4 россиянке Екатерине Александровой (5:7, 6:7).
Если не брать в расчёт розыгрыш в Мексике, то можно отметить отрицательную серию игр Юань в предыдущих турнирах. Китаянка дальше второго круга так и не смогла пройти. Юань может занести себе в пассив соревнования в Цинциннати, Торонто, на Олимпийских играх и Уимблдоне.
Юэ Юань занимает 38 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Юэ Юань в этом матче можно поставить за 1.81, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: Три года назад теннисистки встречались между собой на турнире в Италии. Тогда победу китаянка Юэ Юань (6:2, 7:6). Китаянка может повторить успех, однако Эрика Андреева окрепла за последни три года, так что ставим на победу российской теннисистки. Хотя риск есть.
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Рекомендуемая ставка: Победа Эрики Андреевой с коэффициентом 2.00.