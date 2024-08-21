Шан Цзюньчэн
Mariano Navone
Шан
Как и ожидалось, китайский теннисист легко преодолел первый раунд, и уже сейчас есть ощущение, на этой неделе он будет бороться за титул.
На старте турнира Шан одержал разгромную победу над аргентинцем Франсиско Комесаной — 6:2, 6:1.
Цзюньчэн не отдал ни гейма на подаче и спокойно реализовал четыре брейк-пойнта. То есть доминирование было почти тотальным.
На фоне недавних успехов 19-летнего Шана этот результат стал очередным подтверждением его стремительного прогресса. В конце июля представитель Поднебесной дошел до полуфинала в Атланте.
Также не стоит забывать, что еще в начале сезона Шан остановился в шаге от финала в Гонконге и прошел два раунда на Australian Open.
Навоне
Мариано тем временем оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда.
По-другому он вряд ли смог бы пройти здесь первый круг. Дело в том, что Навоне еще ни разу не выигрывал на харде — не только в этом сезоне, а вообще.
Навоне — грунтовик, который играет на других покрытиях только в тех случаях, когда уже не остается других вариантов.
Мариано мог, конечно, заглянуть на грунтовые «челленджеры», но для игрока, который не так давно дебютировал в топ-30, это уже не так интересно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.78.
Прогноз: скорее всего, китайский теннисист снова выиграет с разгромным счетом. Аргентинец не конкурент для него на этом покрытии.
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Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по геймам (-4,5) за 1.98.