Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шан

Как и ожидалось, китайский теннисист легко преодолел первый раунд, и уже сейчас есть ощущение, на этой неделе он будет бороться за титул.

На старте турнира Шан одержал разгромную победу над аргентинцем Франсиско Комесаной — 6:2, 6:1.

Цзюньчэн не отдал ни гейма на подаче и спокойно реализовал четыре брейк-пойнта. То есть доминирование было почти тотальным.

На фоне недавних успехов 19-летнего Шана этот результат стал очередным подтверждением его стремительного прогресса. В конце июля представитель Поднебесной дошел до полуфинала в Атланте.

Прогнозы на теннис

Также не стоит забывать, что еще в начале сезона Шан остановился в шаге от финала в Гонконге и прошел два раунда на Australian Open.

Навоне

Мариано тем временем оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда.

По-другому он вряд ли смог бы пройти здесь первый круг. Дело в том, что Навоне еще ни разу не выигрывал на харде — не только в этом сезоне, а вообще.

Навоне — грунтовик, который играет на других покрытиях только в тех случаях, когда уже не остается других вариантов.

Мариано мог, конечно, заглянуть на грунтовые «челленджеры», но для игрока, который не так давно дебютировал в топ-30, это уже не так интересно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.78.

Прогноз: скорее всего, китайский теннисист снова выиграет с разгромным счетом. Аргентинец не конкурент для него на этом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по геймам (-4,5) за 1.98.