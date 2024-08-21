ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерПятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева Дезире Дуэ«ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
  • 12:06
    • Стало известно, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Шан снова выиграет с разгромным счетом?

    Шан — Навоне. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Шан — Навоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Цзюньчэн Шан
    Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2024 года

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •  Шан Цзюньчэн 00:00 Mariano Navone

    Mariano Navone

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •

    Шан

    Как и ожидалось, китайский теннисист легко преодолел первый раунд, и уже сейчас есть ощущение, на этой неделе он будет бороться за титул.

    На старте турнира Шан одержал разгромную победу над аргентинцем Франсиско Комесаной — 6:2, 6:1.

    Цзюньчэн не отдал ни гейма на подаче и спокойно реализовал четыре брейк-пойнта. То есть доминирование было почти тотальным.

    На фоне недавних успехов 19-летнего Шана этот результат стал очередным подтверждением его стремительного прогресса. В конце июля представитель Поднебесной дошел до полуфинала в Атланте.

    Прогнозы на теннис

    Также не стоит забывать, что еще в начале сезона Шан остановился в шаге от финала в Гонконге и прошел два раунда на Australian Open.

    Навоне

    Мариано тем временем оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда.

  • Пятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева
  • В Цинциннати завершились последние крупные турниры перед US Open
  • Сегодня

    • По-другому он вряд ли смог бы пройти здесь первый круг. Дело в том, что Навоне еще ни разу не выигрывал на харде — не только в этом сезоне, а вообще.

    Навоне — грунтовик, который играет на других покрытиях только в тех случаях, когда уже не остается других вариантов.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Мариано мог, конечно, заглянуть на грунтовые «челленджеры», но для игрока, который не так давно дебютировал в топ-30, это уже не так интересно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.27, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.78.

    Прогноз: скорее всего, китайский теннисист снова выиграет с разгромным счетом. Аргентинец не конкурент для него на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по геймам (-4,5) за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Бавария — Грассхоппер
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уралец — Амкар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ноа — Ружомберок
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Велес — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боржеш — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Карацев — Куако
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мюллер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Баэс — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шан — Навоне. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Шан — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры