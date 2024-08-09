Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

В четверг на турнире в столице Квебека случился настоящий крах фаворитов. Алехандро был одним из тех, кто тоже приложил к этому руку.

Давидович-Фокина остановил Даниила Медведева — 6:4, 1:6, 6:2. Это было очень дерзко.

Сложно сказать, что на этот раз мешало российскому теннисисту (мячи, покрытие или погодные условия), но играл действительно плохо.

Третий сет стал настоящей капитуляцией Медведева, тогда как Давидович-Фокина играл почти без ошибок. В решающей партии испанец отдал на своей подаче лишь четыре очка.

Прогнозы на теннис

В первом матче на этой неделе Алехандро переиграл еще одного представителя России — Романа Сафиуллина (6:2, 7:5).

Арнальди

Маттео третий раз в сезоне выиграл на харде не менее двух матчей. Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майами.

Текущий турнир итальянский теннисист начал с волевой победы над американцем Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.

Во втором круге Арнальди остановил Карена Хачанова — 7:5, 7:5. Россиянин чересчур часто ошибался на подаче, позволив сопернику реализовать четыре брейк-пойнта.

Арнальди выиграл больше одного матча впервые после Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в это матче можно поставить за 1.89, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.92.

Прогноз: в данном случае лучше даже не пытаться спрогнозировать исход. Здесь может случиться все что угодно, но мы все-таки склоняемся к тому, что испанец и итальянец порадуют, в первую очередь, нейтральных зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.