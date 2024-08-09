08:30День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Захар Петров и Алексей Коровашков8 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Юрий Ковтун«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане
  • 21:40
    • Шнайдер на тай-брейке дожала Фрех и вышла в третий круг турнира в Торонто
    Все новости спорта

    Сможет ли Давидович-Фокина выиграть у Арнальди?

    Давидович-Фокина — Арнальди. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 9 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Алехандро Давидович-Фокина
    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Арнальди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Давидович-Фокина

    В четверг на турнире в столице Квебека случился настоящий крах фаворитов. Алехандро был одним из тех, кто тоже приложил к этому руку.

    Давидович-Фокина остановил Даниила Медведева — 6:4, 1:6, 6:2. Это было очень дерзко.

    Сложно сказать, что на этот раз мешало российскому теннисисту (мячи, покрытие или погодные условия), но играл действительно плохо.

    Третий сет стал настоящей капитуляцией Медведева, тогда как Давидович-Фокина играл почти без ошибок. В решающей партии испанец отдал на своей подаче лишь четыре очка.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче на этой неделе Алехандро переиграл еще одного представителя России — Романа Сафиуллина (6:2, 7:5).

    Арнальди

    Маттео третий раз в сезоне выиграл на харде не менее двух матчей. Его лучшим результатом на этом покрытии пока остается выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майами.

  • Легендарная победа Джоковича, медаль Андреевой и Шнайдер, разочарование Надаля и потрясение Свентек
  • На Олимпиаде завершилась максимально событийная неделя тенниса
  • 05/08/2024

    • Текущий турнир итальянский теннисист начал с волевой победы над американцем Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.

    Во втором круге Арнальди остановил Карена Хачанова — 7:5, 7:5. Россиянин чересчур часто ошибался на подаче, позволив сопернику реализовать четыре брейк-пойнта.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Арнальди выиграл больше одного матча впервые после Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в это матче можно поставить за 1.89, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.92.

    Прогноз: в данном случае лучше даже не пытаться спрогнозировать исход. Здесь может случиться все что угодно, но мы все-таки склоняемся к тому, что испанец и итальянец порадуют, в первую очередь, нейтральных зрителей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Германия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Куктош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Корда — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Коккинакис — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анисимова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боржеш — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.50
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Галатасарай — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Давидович-Фокина — Арнальди: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Давидович-Фокина выиграть у Арнальди?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры