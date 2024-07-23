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    Бондарь добудет уверенную победу?

    Бассольс — Богдан. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч в Яссах 23 июля 2024 года

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    Анна Бондар
    Испанка Марина Бассольс и венгерка Анна Бондар встретятся во втором круге турнира в Яссах. Матч пройдет 23 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бассольс — Богдан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Марина Бассольс

    Теннис Бассольс на протяжении последних сезонов напоминает пожухлую листву, которая не устает опадать.

    Хоть Марине всего лишь 24 года, но по всем основным показателям её теннис можно отнести к «пенсионному».

    На недавнем турнире в Валенсии она смогла продемонстрировать способность забираться в серьезные стадии турнира, но при этом ей довольно серьезно повезло с сеткой. В первом круге румынских соревнований она смогла победить не самую сильную румынку Барэ.

    В игре против Бондарь придется довольно непросто, поскольку венгерка куда более крепкая соперница, нежели румынка.

    Анна Бондар

    Больших успехов по карьере у Бондар не имеется, хотя она является довольно крепкой теннисисткой первой сотни.

    Прогнозы на теннис

    На протяжении большей части турниров этого года она не демонстрировала тот теннис, в который умеет играть, хотя иногда отголоски лучшей игры по карьере все же проскакивали.

    На домашнем турнире в Будапеште совсем не получилось выступить так, как привыкли болельщики Бондар, но в первом круге венгерка все же не вылетела.

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    В Румынии она уже обыграла малоизвестную теннисистку Бенуа, а теперь попробует выбить из сетки не самую сильную Бассольс.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в венгерку в этом поединке: победа Бассольс — 3.33, победа Бондар — 1.34.

    Прогноз: Бондар победит в матче за явным преимуществом

    Ставка: Ф2 (-5) за 2.03

    Альтернативный прогноз: На большое количество геймов в этой игре рассчитывать не стоит

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.09

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    Бассольс — Богдан: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Бондарь добудет уверенную победу?
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