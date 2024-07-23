Испанка Марина Бассольс и венгерка Анна Бондар встретятся во втором круге турнира в Яссах. Матч пройдет 23 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бассольс — Богдан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марина Бассольс

Теннис Бассольс на протяжении последних сезонов напоминает пожухлую листву, которая не устает опадать.

Хоть Марине всего лишь 24 года, но по всем основным показателям её теннис можно отнести к «пенсионному».

На недавнем турнире в Валенсии она смогла продемонстрировать способность забираться в серьезные стадии турнира, но при этом ей довольно серьезно повезло с сеткой. В первом круге румынских соревнований она смогла победить не самую сильную румынку Барэ.

В игре против Бондарь придется довольно непросто, поскольку венгерка куда более крепкая соперница, нежели румынка.

Анна Бондар

Больших успехов по карьере у Бондар не имеется, хотя она является довольно крепкой теннисисткой первой сотни.

Прогнозы на теннис

На протяжении большей части турниров этого года она не демонстрировала тот теннис, в который умеет играть, хотя иногда отголоски лучшей игры по карьере все же проскакивали.

На домашнем турнире в Будапеште совсем не получилось выступить так, как привыкли болельщики Бондар, но в первом круге венгерка все же не вылетела.

В Румынии она уже обыграла малоизвестную теннисистку Бенуа, а теперь попробует выбить из сетки не самую сильную Бассольс.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в венгерку в этом поединке: победа Бассольс — 3.33, победа Бондар — 1.34.

Прогноз: Бондар победит в матче за явным преимуществом

Ставка: Ф2 (-5) за 2.03

Альтернативный прогноз: На большое количество геймов в этой игре рассчитывать не стоит

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.09