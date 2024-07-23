Марина Бассольс
Теннис Бассольс на протяжении последних сезонов напоминает пожухлую листву, которая не устает опадать.
Хоть Марине всего лишь 24 года, но по всем основным показателям её теннис можно отнести к «пенсионному».
На недавнем турнире в Валенсии она смогла продемонстрировать способность забираться в серьезные стадии турнира, но при этом ей довольно серьезно повезло с сеткой. В первом круге румынских соревнований она смогла победить не самую сильную румынку Барэ.
В игре против Бондарь придется довольно непросто, поскольку венгерка куда более крепкая соперница, нежели румынка.
Анна Бондар
Больших успехов по карьере у Бондар не имеется, хотя она является довольно крепкой теннисисткой первой сотни.
На протяжении большей части турниров этого года она не демонстрировала тот теннис, в который умеет играть, хотя иногда отголоски лучшей игры по карьере все же проскакивали.
На домашнем турнире в Будапеште совсем не получилось выступить так, как привыкли болельщики Бондар, но в первом круге венгерка все же не вылетела.
В Румынии она уже обыграла малоизвестную теннисистку Бенуа, а теперь попробует выбить из сетки не самую сильную Бассольс.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в венгерку в этом поединке: победа Бассольс — 3.33, победа Бондар — 1.34.
Прогноз: Бондар победит в матче за явным преимуществом
- 1.79Фетт — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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- 1.64Аванесян — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
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Ставка: Ф2 (-5) за 2.03
Альтернативный прогноз: На большое количество геймов в этой игре рассчитывать не стоит
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.09