Россиянка Элина Аванесян и хорватка Петра Мартич встретятся во втором круге турнира в Яссах. Матч пройдет 23 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Мартич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элина Аванесян

Все же игра Аванесян на грунте заслуживает самых лестных слов, поскольку именно на этом покрытии она добилась своих самых значимых результатов.

Элина продолжает совершенствовать свой форхенд, который иногда работает бесперебойно и заставляет соперниц совсем разочаровываться в собственных силах.

На прошлой неделе в Венгрии россиянка дошла до четвертьфинала, а на турнире в Румынии уже успела обыграть испанку Ромеро-Гормаз.

С Мартич придется проводить серьезный матч, в котором место какой бы ни было расслабленности бить вообще не должно.

Петра Мартич

На протяжении всей своей карьеры Мартич не падала ниже определенного уровня, поскольку ей не позволяет этого делать квалификация.

Прогнозы и ставки на Australian Open

За всю её продолжительную карьеру были времена, когда ввиду определённых причин случались неудачи, н она постоянной основе они никогда не происходили.

Середина лета выдается для хорватки довольно крепкой, поскольку ни одном из последних сыгранных турниров хорватка не вылетала в первом круге

Соревнование в Румынии она начала с уверенной победы над Парризас-Диас, а вот в матче против Аванесян нужно будет подключать все свои ресурсы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.64, победа Мартич — 2.27.

Прогноз: Элина выглядит куда более готовой к этому отрезку сезона

Ставка: П1 за 1.64

Альтернативный прогноз: Будет непримиримый теннис с множеством геймов

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.18