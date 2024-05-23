Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сыграет против Ангелины Калининой из Украины в четвертьфинале WTA Страсбург (Франция). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 16:55 мск. Вондроушова — Калинина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вондроушова

Маркета Вондроушова — 6-я ракетка планеты, на турнире в Страсбурге в игру вступила со второго круга. На этой стадии спортсменка из Чехии сразилась с Магдаленой Фреш из Польши. Соперницы провели на грунте чуть больше двух часов.

Вондроушова отдала своей сопернице лишь первый сет (5:7). В последующих отрезках игры Маркета не оставила не единого шанса своему визави (6:1,6:0).

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На турнирах в Риме и Мадриде шестая ракетка мира не смогла преодолеть стадию 1/16 финала, оступившись в поединках против Сораны Кырстя (6:7, 3:6) и россиянки Мирры Андреевой (5:7, 1:6).

Стоит отметить, что Вондроушова поднялась в рейтинге WTA на 6 место.

Калинина

Ангелина Калинина занимает 56 место в женской теннисной ассоциации. На WTA 500 в Страсбурге украинская теннисистка успешно прошла два круга.

В первом матче рейтингового турнира Калинина нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой (6:3, 3:6, 6:4), играли два с половиной часа. Во втором круге была повержена Фиона Ферро из Франции (6:3, 3:6, 6:0).

На рейтинговых турнирах в Риме и Мадриде Ангелина Калинина не смогла пройти дальше второго круга, то есть 1/16 финала. Турнир в Страсбурге — исключение, украинская теннисистка сражается за место в полуфинале WTA 500.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.45, победу Калининой букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: Перед Калининой предстоит сложная задача — обыграть шестую ракетку мира, к тому же украинская спортсменка давно не играла в полуфинале рейтинговых турниров. Вондроушова тоже не промах и может сыграть результативно в матча, мы предлагаем сыграть на тотале геймов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.81.