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    Сможет ли Шнайдер пройти первый круг в Риме?

    Миннен — Шнайдер. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2024 года

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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против бельгийки Грет Миннен в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 7 мая, начало — в 15:30 мск. Миннен — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 07 Мая 2024 года
    Greet Minnen
  • Рим. Женщины
    •  Greet Minnen 15:30 Диана Шнайдер (Россия) Диана Шнайдер (Россия)
  • Рим. Женщины
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    Миннен

    В отличие от турнира в Мадриде, в Риме бельгийке не пришлось участвовать в квалификации.

    В столице Испании Грет попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде отбора она уступила колумбийке Эмилиане Аранго.

    В основе Миннен не выиграла ни матча, сразу же потерпев поражение от японки Наоми Осаки (4:6, 1:6).

    В Штутгарте 76-я ракетка мира тоже уступила в квалификации. Здесь ее остановила американки Саша Викери.

    Миннен в текущем сезоне до сих пор выиграла на уровне основной сетки WTA лишь два матча.

    Шнайдер

    Диана тоже пока не впечатляет на грунте, хотя она любит играть на этом покрытии.

    На «тысячнике» в Мадриде россиянка проиграла в первом круге Анастасии Потаповой (5:7, 4:6).

    В Штутгарте Шнайдер прошла квалификацию (в решающем раунде отыгралась против Сары Бейлек со счета 0:6, 0:3), но в основной сетке сразу проиграла испанке Пауле Бадосе.

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    Лучшим результатом 20-летней Шнайдер в этом году пока что остается победа на турнире в Хуахине (Таиланд).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Миннен в этом матче можно поставить за 2.46, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: на этот раз Диана, скорее всего, пройдет первый раунд. Миннен все-таки не такая сложная соперница, как Бадоса и Потапова.

    Вполне вероятно, что россиянке хватит и двух партий.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 2.30.

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    Ставка и прогноз на матч Миннен — Шнайдер с коэффициентом 2.30. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шнайдер пройти первый круг в Риме?
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