Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 12:30 мск. Синнер — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Синнер

Янник единственный среди всех фаворитов, кому удалось идеально провести первые четыре матча.

Итальянец до сих пор не проиграл ни сета, в том числе в матче против Карена Хачанова в четвертом круг — 6:4, 7:5, 6:3.

Россиянин старался играть максимально агрессивно, но всех его стараний оказалось недостаточно даже для того, чтобы взять одну партию.

После встречи с Хачановым уже можно говорить о том, что Синнер готов к борьбе за титул. Таким уверенным теннисом сейчас может похвастаться разве что Новак Джокович.

Рублев

У Андрея тем временем позади уже два триллера. В 1/8 финала у него была настоящая битва с Алексом Де Минором.

Рублев эффектно дожал главную надежду Австралии в пятой партии — 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0.

Четвертый и пятый сеты стали для Де Минора настоящей катастрофой, он вообще не справлялся с агрессивной игрой соперника.

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Но при этом было хорошо заметно, что Рублев потратил очень много сил. Матч получился изнурительным (больше четырех часов) не только в физическом, но и в психологическом плане.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.25, победу Рублева букмекеры предлагают за 4.15.

Андрей ранее проиграл все девять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». К сожалению, прервать серию в ближайшем матче не получится.

В отличие от Рублева, Янник почти всегда спокоен, не психует после каждой ошибки. Это очень важный момент в больших матчах.

Ставка — победа Синнера в трех сетах за 2.43.

Рублев дважды проиграл Синнеру в прошлом году — сначала на «Мастерсе» в Майами, а потом в Вене. В обоих случаях итальянец обошелся без дополнительных сетов.