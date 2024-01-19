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    Аванесян устроит погром украинке Костюк?

    Аванесян — Костюк. Ставка (к. 3.88) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Элина Аванесян
    Россиянка Элина Аванесян сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 06:00 мск. Аванесян — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 19 Января 2024 года
    Элина Аванесян (Россия)
  • Australian Open. Женщины
    •  Элина Аванесян (Россия) 06:00 Марта Костюк Марта Костюк
  • Украина
    •

    Аванесян

    Для многих результаты Элины на этой неделе стали большим сюрпризом, но, кажется, она всего лишь напоминает, что в прошлом году выиграла три матча в основной сетке Ролан Гаррос.

    В первом круге россиянка одержала волевую победу над китаянкой Чжуосюань Бай — 4:6, 7:5, 6:2.

    Ну а дальше, конечно, была сенсация. Аванесян остановила бывшую третью ракетку мира Марию Саккари — 6:4, 6:4.

    Гречанка, похоже, просто не ожидала, что у нее могут быть проблемы в матче с 21-летней соперницей. Недооценка со стороны Марии точно была, как минимум в первом сете.

    Костюк

    Марта тем временем повторила свой лучший результат в Мельбурне. При этом интересно, что впервые она добралась здесь до третьего раунда в 2018 году, когда ей было 15 лет.

    Украинка начала турнир с победы над американкой Клер Лью — 6:3, 4:6, 6:1.

    Во втором раунде 21-летняя Костюк выиграла у Элизы Мертенс — 5:7, 6:1, 7:6. В решающем сете Марта спасла матчбол при счете 5:6, а потом отыгралась с 0:3 и 1:4 на тай-брейке.

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    В прошлом году Костюк выиграла больше двух матчей только на турнире в Остине, на котором в итоге взяла титул.

    Прогноз и ставка

    На Аванесян в этом матче можно поставить за 3.88, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.26.

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    Элину продолжают недооценивать даже после классной победы над Саккари. В предстоящем матче ей, скорее всего, снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Костюк редко проводит на высоком уровне несколько матчей подряд.

    Ставка — победа Аванесян за 3.88.

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    Аванесян — Костюк: прогноз, ставка (3.88), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. Аванесян устроит погром украинке Костюк?
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