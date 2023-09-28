Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:00 мск. Харри — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харри

Николас в середине сентября провел сразу три матча в рамках Кубка Дэвиса.

Чилиец одержал победы над шведом Эльязом Имером и канадцем Габриэлем Диалло, а также проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

На Открытом чемпионате США Харри прошел два раунда, после чего разгромно уступил Алексу Де Минору.

На харде у Харри нет таких результатов, как на грунте, но его точно нельзя недооценивать.

К слову, из пяти последних турниров на твердом покрытии, он лишь на одном не смог пройти первый круг.

Циципас

Стефанос через две недели после Открытого чемпионата США тоже сыграл в Кубке Дэвиса.

Сначала грек с трудом дожал словака Лукаса Кляйна, а потом проиграл Алексу Молчану.

Главным же разочарованием стали результаты Циципаса на крупных турнирах в Северной Америке.

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Стеф провалил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати и неудачно выступил на US Open. В Нью-Йорке пятая ракетка мира уже во втором круге проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру.

Прогноз и ставка

На Харри в этом матче можно поставить за 2.78, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.44.

Это будет четвертая встреча Стефаноса и Харри в этом сезоне. Ранее грек обыграл чилийца в Монте-Карло и Лос-Кабосе. Матч в Галле завершился победой Харри.

И с учетом недавних матчей Циципаса, можно сделать вывод, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.96.