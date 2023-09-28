Харри
Николас в середине сентября провел сразу три матча в рамках Кубка Дэвиса.
Чилиец одержал победы над шведом Эльязом Имером и канадцем Габриэлем Диалло, а также проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.
На Открытом чемпионате США Харри прошел два раунда, после чего разгромно уступил Алексу Де Минору.
На харде у Харри нет таких результатов, как на грунте, но его точно нельзя недооценивать.
К слову, из пяти последних турниров на твердом покрытии, он лишь на одном не смог пройти первый круг.
Циципас
Стефанос через две недели после Открытого чемпионата США тоже сыграл в Кубке Дэвиса.
Сначала грек с трудом дожал словака Лукаса Кляйна, а потом проиграл Алексу Молчану.
Главным же разочарованием стали результаты Циципаса на крупных турнирах в Северной Америке.
Стеф провалил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати и неудачно выступил на US Open. В Нью-Йорке пятая ракетка мира уже во втором круге проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру.
Прогноз и ставка
На Харри в этом матче можно поставить за 2.78, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.44.
Это будет четвертая встреча Стефаноса и Харри в этом сезоне. Ранее грек обыграл чилийца в Монте-Карло и Лос-Кабосе. Матч в Галле завершился победой Харри.
И с учетом недавних матчей Циципаса, можно сделать вывод, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.
Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.96.