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    Сможет ли Циципас выиграть у Харри?

    Харри — Циципас. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:00 мск. Харри — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Харри

    Николас в середине сентября провел сразу три матча в рамках Кубка Дэвиса.

    Чилиец одержал победы над шведом Эльязом Имером и канадцем Габриэлем Диалло, а также проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

    На Открытом чемпионате США Харри прошел два раунда, после чего разгромно уступил Алексу Де Минору.

    На харде у Харри нет таких результатов, как на грунте, но его точно нельзя недооценивать.
    К слову, из пяти последних турниров на твердом покрытии, он лишь на одном не смог пройти первый круг.

    Циципас

    Стефанос через две недели после Открытого чемпионата США тоже сыграл в Кубке Дэвиса.

    Сначала грек с трудом дожал словака Лукаса Кляйна, а потом проиграл Алексу Молчану.

    Главным же разочарованием стали результаты Циципаса на крупных турнирах в Северной Америке.

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    Стеф провалил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати и неудачно выступил на US Open. В Нью-Йорке пятая ракетка мира уже во втором круге проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру.

    Прогноз и ставка

    На Харри в этом матче можно поставить за 2.78, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.44.

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    Это будет четвертая встреча Стефаноса и Харри в этом сезоне. Ранее грек обыграл чилийца в Монте-Карло и Лос-Кабосе. Матч в Галле завершился победой Харри.

    И с учетом недавних матчей Циципаса, можно сделать вывод, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.96.

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    Харри — Циципас: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас выиграть у Харри?
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