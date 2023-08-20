Шевченко
На прошлой неделе Александр прошел непростую квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати.
Россиянин одержал победы над венгром Мартоном Фучовичем и аргентинцем Диего Шварцманом.
Правда, дальше было поражение от Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 3:6. Неприятно, но итальянец все-таки не самый удобный соперник.
А вот поражение от южнокорейца Сон Чань Хона в первом круге «челленджера» в американском Кэри действительно стало разочарованием.
Зато перед этим Шевченко обыграл американцем Максима Кресси и Себастьяна Корду на турнире в Вашингтоне.
В текущем сезоне 22-летний россиянин добился существенного прогресса в своей игре.
Хюслер
У швейцарца в этом году сплошные разочарования, хотя после прошлогоднего прорыва многие были уверены, что он способен закрепиться в топ-50.
Но все идет к тому, что вскоре Марк-Андреа может покинуть первую сотню рейтинга.
В этом году Хюслер еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
На «Мастерсе» в Цинциннати 86-я ракетка мира проиграл австралийцу Джордану Томпсону во втором круге квалификации.
Прогноз и ставка
На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.48, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.65.
Ранее в этом году Александр красиво разобрался со швейцарцем на «челленджере» в Финиксе — 7:5, 6:1.
С тех пор никаких положительных сдвигов в игре Хюслера не произошло. Поэтому вполне логично предположить, что россиянин снова одержит победу.
Ставка — победа Шевченко + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.