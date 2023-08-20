Россиянин Александр Шевченко сыграет против Марка-Андреа Хюслера в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Шевченко — Хюслер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

На прошлой неделе Александр прошел непростую квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати.

Россиянин одержал победы над венгром Мартоном Фучовичем и аргентинцем Диего Шварцманом.

Правда, дальше было поражение от Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 3:6. Неприятно, но итальянец все-таки не самый удобный соперник.

А вот поражение от южнокорейца Сон Чань Хона в первом круге «челленджера» в американском Кэри действительно стало разочарованием.

Зато перед этим Шевченко обыграл американцем Максима Кресси и Себастьяна Корду на турнире в Вашингтоне.

В текущем сезоне 22-летний россиянин добился существенного прогресса в своей игре.

Хюслер

У швейцарца в этом году сплошные разочарования, хотя после прошлогоднего прорыва многие были уверены, что он способен закрепиться в топ-50.

Но все идет к тому, что вскоре Марк-Андреа может покинуть первую сотню рейтинга.

В этом году Хюслер еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

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На «Мастерсе» в Цинциннати 86-я ракетка мира проиграл австралийцу Джордану Томпсону во втором круге квалификации.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.48, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.65.

Ранее в этом году Александр красиво разобрался со швейцарцем на «челленджере» в Финиксе — 7:5, 6:1.

С тех пор никаких положительных сдвигов в игре Хюслера не произошло. Поэтому вполне логично предположить, что россиянин снова одержит победу.

Ставка — победа Шевченко + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.