ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла» «Тоттенхэм» — «МЮ»Справились и без Кейна. Яркие «шпоры» Постекоглу одолели посредственный «МЮ» «Динамо» — ЦСКА«Динамо» — в тройке лидеров. Личка перевернул дерби и одолел истощенный ЦСКА
  • 08:21
    • Шон О’Мэлли новый чемпион UFC в легчайшем весе
  • 07:17
    • Лионель Месси — самый титулованный футболист в истории
  • 07:00
    • Месси выиграл свой первый трофей в США
  • 00:11
    • ПСЖ вновь сыграл вничью, Мбаппе забил дебютный гол в этом сезоне
    Все новости спорта

    Шевченко снова выиграет у Хюслера?

    Шевченко — Хюслер. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Шевченко Прогнозы на Марк-Андреа Хюслер
    Прогноз и ставки на Шевченко — Хюслер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против Марка-Андреа Хюслера в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Шевченко — Хюслер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 20 Августа 2023 года
    Александр Шевченко (Россия)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 22:00 Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •

    Шевченко

    На прошлой неделе Александр прошел непростую квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Россиянин одержал победы над венгром Мартоном Фучовичем и аргентинцем Диего Шварцманом.

    Правда, дальше было поражение от Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 3:6. Неприятно, но итальянец все-таки не самый удобный соперник.

    А вот поражение от южнокорейца Сон Чань Хона в первом круге «челленджера» в американском Кэри действительно стало разочарованием.

    Зато перед этим Шевченко обыграл американцем Максима Кресси и Себастьяна Корду на турнире в Вашингтоне.

    В текущем сезоне 22-летний россиянин добился существенного прогресса в своей игре.

    Хюслер

    У швейцарца в этом году сплошные разочарования, хотя после прошлогоднего прорыва многие были уверены, что он способен закрепиться в топ-50.

    Но все идет к тому, что вскоре Марк-Андреа может покинуть первую сотню рейтинга.

    В этом году Хюслер еще ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Цинциннати 86-я ракетка мира проиграл австралийцу Джордану Томпсону во втором круге квалификации.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.48, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.65.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Ранее в этом году Александр красиво разобрался со швейцарцем на «челленджере» в Финиксе — 7:5, 6:1.

    С тех пор никаких положительных сдвигов в игре Хюслера не произошло. Поэтому вполне логично предположить, что россиянин снова одержит победу.

    Ставка — победа Шевченко + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.82
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гавр — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Гауфф — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тромсё — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хам-Кам — Русенборг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бранн — Олесунн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Викинг — Стабек
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хёугесунн — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монако — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шевченко — Хюслер: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко снова выиграет у Хюслера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры