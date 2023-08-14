Американец Джон Изнер сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:30 мск. Изнер — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Изнер

Джон стал одним из обладателей wild card в Цинциннати. Без этого ему пришлось бы участвовать в квалификации. В текущей версии рейтинга американец — 111-й.

На прошлой неделе бывшая восьмая ракетка мира не играл, а перед этим ему удалось пройти один раунд в мексиканском Лос-Кабосе.

После победы на австралийцем Ринки Хиджикатой 38-летнего теннисиста легко остановил Стефанос Циципас.

А на турнире в Атланте Изнер и вовсе не выиграл ни одного матча, сразу же уступив немцу Доминику Кепферу. Тут, правда, соперник вырвал победу на решающем тай-брейке.

Но в любом случае, надо учитывать, что у Изнера в этом году был финал в Далласе и полуфинал в Ньюпорте. Пусть не очень часто, но периодически у него все же бывают хорошие турниры.

Томпсон

Джордан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

И надо сказать, что австралиец действительно показал себя с лучшей стороны. Сначала ему удалось обыграть Александра Мюллера, а потом — Марка-Андреа Хюслера.

В начале августа Томпсон дошел до четвертьфинала в Вашингтоне. Прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, 55-я ракетка мира остановил Кевина Андерсона, Адриана Маннарино и Кристофера Юбэнкса.

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В Атланте Томпсон не прошел ни одного раунда, но там он впервые играл на харде после очень насыщенного травяного сезона.

Прогноз и ставка

На Изнера в этом матче можно поставить за 2.31, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.62.

На старте турнира, пока нет усталости, Изнер по-прежнему способен показывать свой лучший теннис. Это говорит о том, что будет борьба, и вполне вероятно, что соперникам не хватит двух сетов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.25.