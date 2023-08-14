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    Изнер дожмет Томпсона в третьем сете?

    Изнер — Томпсон. Ставка (к. 2.25) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Изнер — Томпсон
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    Джон Изнер
    Американец Джон Изнер сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:30 мск. Изнер — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2023 года

    Изнер

    Джон стал одним из обладателей wild card в Цинциннати. Без этого ему пришлось бы участвовать в квалификации. В текущей версии рейтинга американец — 111-й.

    На прошлой неделе бывшая восьмая ракетка мира не играл, а перед этим ему удалось пройти один раунд в мексиканском Лос-Кабосе.

    После победы на австралийцем Ринки Хиджикатой 38-летнего теннисиста легко остановил Стефанос Циципас.

    А на турнире в Атланте Изнер и вовсе не выиграл ни одного матча, сразу же уступив немцу Доминику Кепферу. Тут, правда, соперник вырвал победу на решающем тай-брейке.

    Но в любом случае, надо учитывать, что у Изнера в этом году был финал в Далласе и полуфинал в Ньюпорте. Пусть не очень часто, но периодически у него все же бывают хорошие турниры.

    Томпсон

    Джордан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    И надо сказать, что австралиец действительно показал себя с лучшей стороны. Сначала ему удалось обыграть Александра Мюллера, а потом — Марка-Андреа Хюслера.

    В начале августа Томпсон дошел до четвертьфинала в Вашингтоне. Прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, 55-я ракетка мира остановил Кевина Андерсона, Адриана Маннарино и Кристофера Юбэнкса.

    Все прогнозы на теннис

    В Атланте Томпсон не прошел ни одного раунда, но там он впервые играл на харде после очень насыщенного травяного сезона.

    Прогноз и ставка

    На Изнера в этом матче можно поставить за 2.31, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.62.

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    На старте турнира, пока нет усталости, Изнер по-прежнему способен показывать свой лучший теннис. Это говорит о том, что будет борьба, и вполне вероятно, что соперникам не хватит двух сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

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    Изнер — Томпсон: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Изнер дожмет Томпсона в третьем сете?
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