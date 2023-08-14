Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:30 мск. Накашима — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Накашима

Брэндон не очень удачно провел недавние турниры. В этом году ему удалось пройти дальше второго раунда только в Лионе.

А на недавнем «Мастерсе» в Торонто американец и вовсе не выиграл ни одного матча.

Накашима уступил на решающем тай-брейке чеху Иржи Легечке. Но при этом надо признать, что он все-таки здорово играл против сильного соперника.

На турнире в Вашингтоне 22-летний теннисист обыграл на двух тай-брейках австралийца Александра Вукича, после чего проиграл Энди Маррею.

Вавринка

Стэн тем временем сделал небольшую паузу после выход в финал на турнире в хорватском Умаге.

Швейцарец впервые за четыре года дошел до финала на уровне ATP. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Алексею Попырину.

Интересно, что после поражения от Алекса Молчана в первом круге Australian Open Вавринка не смог пройти первый круг только на турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Все прогнозы на теннис

Лучшим результатом 38-летнего Вавринки на харде в этом сезоне пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Там ему удалось обыграть датчанина Хольгера Руне.

Прогноз и ставка

На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.75, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.08.

Для Стэна главная проблема сейчас заключается в том, что он, в отличие от соперника, давно не играл на харде. Тренировки это, конечно, хорошо, но матчи — это совсем другое.

Предстоящая игра будет сложной для трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема».

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.96.