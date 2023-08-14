Накашима
Брэндон не очень удачно провел недавние турниры. В этом году ему удалось пройти дальше второго раунда только в Лионе.
А на недавнем «Мастерсе» в Торонто американец и вовсе не выиграл ни одного матча.
Накашима уступил на решающем тай-брейке чеху Иржи Легечке. Но при этом надо признать, что он все-таки здорово играл против сильного соперника.
На турнире в Вашингтоне 22-летний теннисист обыграл на двух тай-брейках австралийца Александра Вукича, после чего проиграл Энди Маррею.
Вавринка
Стэн тем временем сделал небольшую паузу после выход в финал на турнире в хорватском Умаге.
Швейцарец впервые за четыре года дошел до финала на уровне ATP. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Алексею Попырину.
Интересно, что после поражения от Алекса Молчана в первом круге Australian Open Вавринка не смог пройти первый круг только на турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
Лучшим результатом 38-летнего Вавринки на харде в этом сезоне пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Там ему удалось обыграть датчанина Хольгера Руне.
Прогноз и ставка
На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.75, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.08.
Для Стэна главная проблема сейчас заключается в том, что он, в отличие от соперника, давно не играл на харде. Тренировки это, конечно, хорошо, но матчи — это совсем другое.
Предстоящая игра будет сложной для трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема».
Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.96.