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    Сможет ли Вавринка обыграть Накашиму?

    Накашима — Вавринка. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:30 мск. Накашима — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2023 года

    Накашима

    Брэндон не очень удачно провел недавние турниры. В этом году ему удалось пройти дальше второго раунда только в Лионе.

    А на недавнем «Мастерсе» в Торонто американец и вовсе не выиграл ни одного матча.

    Накашима уступил на решающем тай-брейке чеху Иржи Легечке. Но при этом надо признать, что он все-таки здорово играл против сильного соперника.

    На турнире в Вашингтоне 22-летний теннисист обыграл на двух тай-брейках австралийца Александра Вукича, после чего проиграл Энди Маррею.

    Вавринка

    Стэн тем временем сделал небольшую паузу после выход в финал на турнире в хорватском Умаге.

    Швейцарец впервые за четыре года дошел до финала на уровне ATP. В решающем матче бывшая третья ракетка мира проиграл Алексею Попырину.

    Интересно, что после поражения от Алекса Молчана в первом круге Australian Open Вавринка не смог пройти первый круг только на турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

    Все прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 38-летнего Вавринки на харде в этом сезоне пока что остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Там ему удалось обыграть датчанина Хольгера Руне.

    Прогноз и ставка

    На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.75, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.08.

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    Для Стэна главная проблема сейчас заключается в том, что он, в отличие от соперника, давно не играл на харде. Тренировки это, конечно, хорошо, но матчи — это совсем другое.

    Предстоящая игра будет сложной для трехкратного чемпиона турниров «Большого шлема».

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.96.

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    Накашима — Вавринка: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка обыграть Накашиму?
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