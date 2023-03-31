Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 20:00 мск. Медведев — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил дошел до полуфинала на пятом турнире подряд. И еще один невероятный факт: россиянин выиграл 23 из 24 последних матчей.

В четвертьфинале текущего турнира Медведев одержал уверенную победу над Кристофером Юбэнксом — 6:3, 7:5.

Американец неплохо сопротивлялся во второй партии, но в целом игра была под контролем экс-первой ракетки мира.

В предыдущих матчах Медведев спокойно выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны и француза Кентена Алиса. В третьем круге Даниил должен был встретиться с Алексом Молчаном, но словак не смог выйти на матч из-за травмы.

Хачанов

Карен тем временем впервые с 2019 года добрался до полуфинала на «Мастерсе». К слову, благодаря этому на следующей неделе он поднимется в рейтинге на 11-е место.

В четвертьфинале Хачанов одержал классную победу над Франсиско Серундоло — 6:3, 6:2.

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Примечательно, что в первой партии россиянин не смог взять гейм на своей подаче при счете 2:2, но после этого сразу же сделал обратный брейк, а потом еще один.

А второй сет Хачанов провел почти идеально — здесь у аргентинца не было ни одного брейк-пойнта.

Но пока что главным достижением Хачанова на этом турнире остается победа над греком Стефаносом Циципасом (7:6, 6:4) в четвертом круге.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Хачанова букмекеры предлагают за 4.30.

Увы, интрига здесь действительно почти отсутствует. Даниилу, как правило, не очень тяжело играть против таких соперников, как Хачанов.

Достаточно вспомнить их январскую встречу в Аделаиде — Медведев обыграл Карена со счетом 6:3, 6:3. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.98.