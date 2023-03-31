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    Медведев обыграет Хачанова с разгромным счетом?

    Медведев — Хачанов. Прогноз (к. 1.98) и ставки на «Мастерс» в Майами 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Хачанов
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    Даниил Медведев
    Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 20:00 мск. Медведев — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Даниил дошел до полуфинала на пятом турнире подряд. И еще один невероятный факт: россиянин выиграл 23 из 24 последних матчей.

    В четвертьфинале текущего турнира Медведев одержал уверенную победу над Кристофером Юбэнксом — 6:3, 7:5.

    Американец неплохо сопротивлялся во второй партии, но в целом игра была под контролем экс-первой ракетки мира.

    В предыдущих матчах Медведев спокойно выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны и француза Кентена Алиса. В третьем круге Даниил должен был встретиться с Алексом Молчаном, но словак не смог выйти на матч из-за травмы.

    Хачанов

    Карен тем временем впервые с 2019 года добрался до полуфинала на «Мастерсе». К слову, благодаря этому на следующей неделе он поднимется в рейтинге на 11-е место.

    В четвертьфинале Хачанов одержал классную победу над Франсиско Серундоло — 6:3, 6:2.

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    Примечательно, что в первой партии россиянин не смог взять гейм на своей подаче при счете 2:2, но после этого сразу же сделал обратный брейк, а потом еще один.

    А второй сет Хачанов провел почти идеально — здесь у аргентинца не было ни одного брейк-пойнта.

    Но пока что главным достижением Хачанова на этом турнире остается победа над греком Стефаносом Циципасом (7:6, 6:4) в четвертом круге.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Хачанова букмекеры предлагают за 4.30.

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    Увы, интрига здесь действительно почти отсутствует. Даниилу, как правило, не очень тяжело играть против таких соперников, как Хачанов.

    Достаточно вспомнить их январскую встречу в Аделаиде — Медведев обыграл Карена со счетом 6:3, 6:3. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.98.

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    Медведев — Хачанов: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет Хачанова с разгромным счетом?
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