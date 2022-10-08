Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в полуфинале турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:30 мск. Швентек — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек проводит первый турнир после победы на Открытом чемпионате США. И судя по первым матчам, перерыв никак не сказался на игре польской теннисистки.

В первом матче Ига встречалась с Айлой Томлянович. Первый сет прошел в борье, а во втором соперница снялась при счете 2:2.

В четвертьфинале Швентек одержала победу над Кэти Макналли. До разгрома не дошло, более того, американка пару раз даже взяла гейм на приеме, но в целом игра была под контролем первой ракетки мира.

Победная серия Швентек составляет уже девять матчей.

Александрова

Александрова пятый раз в сезоне дошла до полуфинала WTA. При этом ее победная серия составляет уже восемь матчей. На прошлой неделе Екатерина выиграла турнир в Сеуле.

В пятницу Екатерина одержала победу над Терезой Мартинцовой. За исключением второго сета, который достался чешке, все было почти идеально — первую и третью партии россиянка выиграла со счетом 6:1.

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Перед этим Александрова остановила Викторию Азаренко и Дарью Касаткину, которая уступила соотечественнице в двух сетах.

На следующей неделе Александрова дебютирует в топ-20.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.36, победу Александровой букмекеры предлагают за 3.26.

Александрова отлично играет на крытых кортах, поэтому на уверенную победу Швентек вряд ли стоит рассчитывать.

Более того, вполне вероятно, что россиянка возьмет как минимум одну партию. В данном случае это реально.

Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.86.