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    Александрова обыграет Швентек и выйдет во второй финал подряд?

    Швентек — Александрова. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Остраве 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в полуфинале турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:30 мск. Швентек — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швентек

    Швентек проводит первый турнир после победы на Открытом чемпионате США. И судя по первым матчам, перерыв никак не сказался на игре польской теннисистки.

    В первом матче Ига встречалась с Айлой Томлянович. Первый сет прошел в борье, а во втором соперница снялась при счете 2:2.

    В четвертьфинале Швентек одержала победу над Кэти Макналли. До разгрома не дошло, более того, американка пару раз даже взяла гейм на приеме, но в целом игра была под контролем первой ракетки мира.

    Победная серия Швентек составляет уже девять матчей.

    Александрова

    Александрова пятый раз в сезоне дошла до полуфинала WTA. При этом ее победная серия составляет уже восемь матчей. На прошлой неделе Екатерина выиграла турнир в Сеуле.

    В пятницу Екатерина одержала победу над Терезой Мартинцовой. За исключением второго сета, который достался чешке, все было почти идеально — первую и третью партии россиянка выиграла со счетом 6:1.

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    Перед этим Александрова остановила Викторию Азаренко и Дарью Касаткину, которая уступила соотечественнице в двух сетах.

    На следующей неделе Александрова дебютирует в топ-20.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.36, победу Александровой букмекеры предлагают за 3.26.

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    Александрова отлично играет на крытых кортах, поэтому на уверенную победу Швентек вряд ли стоит рассчитывать.

    Более того, вполне вероятно, что россиянка возьмет как минимум одну партию. В данном случае это реально.

    Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.86.

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    Швентек — Александрова: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на теннис. Александрова обыграет Швентек и выйдет во второй финал подряд?
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