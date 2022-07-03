Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Синнер — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер вышел во вторую неделю на четвертом турнире «Большого шлема» подряд. Но интересно, что до этого сезона у него не было ни одной победы на Уимблдоне.

В пятницу Янник одержал классную победу над Джоном Изнером, который перед этим обыграл Энди Маррея.

В отличие от британца, для итальянца подача американца не стала серьезной проблемой. В первом и третьем сетах Синнер сделал по одному брейку, а во втором дожал гиганта на тай-брейке.

При этом интересно, что у Изнера не было ни одного тай-брейка за весь матч.

В первых раунда Синнер выиграл у швейцарца Стэна Вавринки и шведа Элиаса Имера.

Алькарас

Алькарас тоже впервые сыграет в четвертом раунде Уимблдона. В прошлом году он вылетел после второго круга.

Но надо понимать, что нынешний Алькарас и прошлогодний — это, по сути, два разных игрока. В таланте испанца никогда не было сомнений, но вряд ли кто-то ожидал, что он так быстро превратится в одного из главных конкурентов Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

В третьем раунде британского мэйджора Карлос разгромил Оскара Отте. Вопреки ожиданиям, немец вообще ничего не мог сделать, даже за счет своей неприятной подачи.

Все прогнозы на Уимблдон

В матчах против таких теннисистов, как Алькарас, одной подачи явно мало. Испанец полностью переигрывал соперника на задней линии, раз за разом радуя публику шикарными ударами.

«Это был лучший матч на траве, который я когда-либо проводил», — сказал Алькарас после матчи. И с ним сложно не согласиться. 19-летний испанец показал невероятный теннис.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 3.36, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.36.

В прошло году Карлос проиграл Яннику в двух сетах на «Мастерсе» в Париже. Но сейчас итальянец наверняка понимает, что в предстоящем матче его ждет испытание.

На самом деле, Янник тоже здорово играет на текущем турнире, но будет ли этого достаточно для победы над Алькарасом? Вряд ли.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 30,5 за 1.92.