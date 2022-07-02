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    Сможет ли Анисимова остановить Гауфф?

    Гауфф — Анисимова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на Уимблдон 2 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Анисимова
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    Кори Гауфф
    Американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова сыграют в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Гауфф — Анисимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2022 года
    Кори Гауфф (США)
  • Уимблдон. Женщины
    •  Кори Гауфф (США) 13:00 Аманда Анисимова (США) Аманда Анисимова (США)
  • Уимблдон. Женщины
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    Гауфф

    Для Гауфф турнир начался с неожиданно непростого матча с Еленой Габриэлой Рузе.

    Американка плохо провела первый сет, но все-таки отыгралась, хотя решающая партия получилась достаточно нервной.

    Второй матч Кори провела значительно лучше. 18-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Микаэлой Бузарнеску, отдав сопернице лишь пять геймов.

    Интересно, что в этой игре Гауфф выполнила самую сильную подачу за первые два круга Уимблдона. В какой-то момент Кори подала со скоростью 200 км/ч.

    Гауфф дважды доходила на Уимблдоне до четвертого круга — в сезоне-2019 и 2021.

    Анисимова

    Анисимова тем временем впервые в карьере сыграет в третьем круге британского мэйджора.

    В первом круге американская теннисистка легко выиграла у китаянки Юэ Юань.

    Во втором матче от Аманды тоже ждали победы в двух сетах, но получилось чуть-чуть иначе. Анисимова проиграла Лорен Дэвис первую партию, но в итоге сделала камбэк.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Перед Уимблдоном 20-летняя Аманда разгромно проиграла Симоне Халеп на турнире в Бад-Хомбурге.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.48, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.81.

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    Первая подача Гауфф, скорее всего, сыграет ключевую роль в предстоящем матче. В этом плане Анисимовой будет сложно соперничать с Кори.

    В принципе, Гауфф вполне может закрыть этот матч даже в двух сетах. Пока что Аманда выглядит на траве не так убедительно, как ее соотечественница.

    Ставка — победа Гауфф + тотал геймов меньше 26,5 за 1.92.

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    Гауфф — Анисимова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Анисимова остановить Гауфф?
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