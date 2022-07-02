Американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова сыграют в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Гауфф — Анисимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гауфф

Для Гауфф турнир начался с неожиданно непростого матча с Еленой Габриэлой Рузе.

Американка плохо провела первый сет, но все-таки отыгралась, хотя решающая партия получилась достаточно нервной.

Второй матч Кори провела значительно лучше. 18-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Микаэлой Бузарнеску, отдав сопернице лишь пять геймов.

Интересно, что в этой игре Гауфф выполнила самую сильную подачу за первые два круга Уимблдона. В какой-то момент Кори подала со скоростью 200 км/ч.

Гауфф дважды доходила на Уимблдоне до четвертого круга — в сезоне-2019 и 2021.

Анисимова

Анисимова тем временем впервые в карьере сыграет в третьем круге британского мэйджора.

В первом круге американская теннисистка легко выиграла у китаянки Юэ Юань.

Во втором матче от Аманды тоже ждали победы в двух сетах, но получилось чуть-чуть иначе. Анисимова проиграла Лорен Дэвис первую партию, но в итоге сделала камбэк.

Все прогнозы на Уимблдон

Перед Уимблдоном 20-летняя Аманда разгромно проиграла Симоне Халеп на турнире в Бад-Хомбурге.

Прогноз и ставка

На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.48, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.81.

Первая подача Гауфф, скорее всего, сыграет ключевую роль в предстоящем матче. В этом плане Анисимовой будет сложно соперничать с Кори.

В принципе, Гауфф вполне может закрыть этот матч даже в двух сетах. Пока что Аманда выглядит на траве не так убедительно, как ее соотечественница.

Ставка — победа Гауфф + тотал геймов меньше 26,5 за 1.92.