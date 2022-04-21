Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Жабер — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Жабер успешно начала грунтовую часть сезона. В начале апреля Онс дошла до финала в Чарльстоне.

В решающем матче теннисистка из Туниса проиграла швейцарке Белинде Бенчич. Перед этим же ей удалось пройти румынку Ирину Бегу, украинку Ангелину Калинину и американку Аманду Анисимову.

В марте Жабер провалила крупный турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв в первом же матче Дарье Сэвилл. В Майами десятой ракетке мира удалось дойти до четвертого раунда, где ее остановила Даниэль Коллинс.

В Штутгарте Жабер в первом матче одержала победу над очень серьезной соперницей — чешкой Маркетой Вондроушовой.

Касаткина

Касаткина тем временем тоже начала турнир с классной победы. Россиянка, вопреки прогнозам, выиграла у Кори Гауфф.

И что интересно, Дарье хватило для этого двух сетов — 6:4, 6:2. На этот раз Касаткина превосходно играла на приеме, реализовав шесть брейк-пойнтов.

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Судя по всему, Касаткиной наконец-то удалось набрать форму после коронавируса. В феврале и марте она, как известно, слабо провела несколько турниров, включая Индиан-Уэллс и Майами.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 1.35, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 3.32.

Уверенная победа Касаткиной в первом круге еще ни о чем не говорит. После классного матча россиянка уже на следующий день может провести абсолютно провальную игру.

В прошлом году Дарья дважды уступила Жабер — в Бирмингеме и Монреале. И есть подозрение, что теннисистка из Туниса продлит эту серию.

Ставка — победа Жабер в двух сетах за 1.92.