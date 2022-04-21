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    Касаткина снова удивит?

    Жабер — Касаткина. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Штутгарте 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Жабер — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жабер

    Жабер успешно начала грунтовую часть сезона. В начале апреля Онс дошла до финала в Чарльстоне.

    В решающем матче теннисистка из Туниса проиграла швейцарке Белинде Бенчич. Перед этим же ей удалось пройти румынку Ирину Бегу, украинку Ангелину Калинину и американку Аманду Анисимову.

    В марте Жабер провалила крупный турнир в Индиан-Уэллсе, проиграв в первом же матче Дарье Сэвилл. В Майами десятой ракетке мира удалось дойти до четвертого раунда, где ее остановила Даниэль Коллинс.

    В Штутгарте Жабер в первом матче одержала победу над очень серьезной соперницей — чешкой Маркетой Вондроушовой.

    Касаткина

    Касаткина тем временем тоже начала турнир с классной победы. Россиянка, вопреки прогнозам, выиграла у Кори Гауфф.

    И что интересно, Дарье хватило для этого двух сетов — 6:4, 6:2. На этот раз Касаткина превосходно играла на приеме, реализовав шесть брейк-пойнтов.

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    Судя по всему, Касаткиной наконец-то удалось набрать форму после коронавируса. В феврале и марте она, как известно, слабо провела несколько турниров, включая Индиан-Уэллс и Майами.

    Прогноз и ставка

    На Жабер в этом матче можно поставить за 1.35, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 3.32.

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    Уверенная победа Касаткиной в первом круге еще ни о чем не говорит. После классного матча россиянка уже на следующий день может провести абсолютно провальную игру.

    В прошлом году Дарья дважды уступила Жабер — в Бирмингеме и Монреале. И есть подозрение, что теннисистка из Туниса продлит эту серию.

    Ставка — победа Жабер в двух сетах за 1.92.

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    Жабер — Касаткина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина снова удивит?
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